¡Groso!: Saturnino nadó 150 metros, se cambió de playa y este viernes cumple 1 mes

Saturnino, el pequeño elefante marino de playa Unzué dio este miércoles un nuevo paso en su aprendizaje y protagonizó una escena que sorprendió a quienes siguen de cerca su evolución: permaneció casi una hora en el mar junto a su madre y llegó a internarse unos 150 metros mar adentro.

Según contó Juan Lorenzani (de la Fundación Fauna Argentina) a 0223, la experiencia comenzó temprano. La madre ingresó primero al agua y, unos 20 minutos después, a las 6.45, se sumó el cachorro. Ambos permanecieron allí hasta las 7.42, cuando finalmente salieron.

Durante ese tiempo, lograron alejarse considerablemente de la costa, al punto de que apenas podían distinguirlos con largavistas entre las olas. Después, madre y cría se desplazaron dos playas hacia el norte donde se instalaron, cambiando de lugar de descanso.

Para Lorenzani, lo ocurrido tiene una particularidad: es un comportamiento que no habían registrado en una etapa tan temprana, y que da cuenta del vigor y la fuerza que está desarrollando el cachorro que cumple un mes.

El episodio también vuelve a poner el foco en el vínculo entre ambos. La madre no solo acompaña a su cría, sino que la induce a ingresar al mar y avanzar progresivamente en una habilidad fundamental para su supervivencia. "Es muy importante e increíble ver lo que pasó hoy", reconoció el especialista.

Este viernes se cumplirá un mes desde su nacimiento, un período que coincide aproximadamente con el tiempo que las madres de esta especie permanecen junto a sus cachorros antes de iniciar el destete y regresar al mar.