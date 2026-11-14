Sintió ruidos extraños en su casa, creyó que era su perro y encontró un elefante marino en la puerta

Un vecino de Necochea vivió una escena inesperada cuando se despertó de madrugada por unos ruidos extraños frente a su casa. Al principio creyó que los gruñidos provenían de su perro, un cachorro rottweiler de 11 meses, pero al salir a comprobarlo descubrió que había un elefante marino descansando en la entrada de su vivienda. El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana del jueves en el barrio Paseo La Ribera.

La sorpresiva aparición de un elefante marino en una casa

La aparición del ejemplar sorprendió al propietario, que dio aviso a las autoridades locales para solicitar asistencia. La presencia de un animal de esas características en el acceso a una casa generó un operativo que requirió la intervención de personal especializado. El objetivo era trasladarlo de manera segura y evitar que sufriera algún daño durante el procedimiento.

El animal terminó en la playa de la Sociedad Española.

Minutos después llegaron al lugar integrantes de Defensa Civil y de la división de Guardaparques. Ambos equipos coordinaron las tareas para acompañar al elefante marino fuera de la zona residencial y conducirlo nuevamente hacia la costa. La intervención se desarrolló de forma controlada, con el cuidado necesario para no poner en riesgo al ejemplar ni a los vecinos.

El operativo permitió guiar al animal hasta la playa de la Sociedad Española, donde quedó en condiciones de regresar a su hábitat natural. De esa manera, la inesperada visita terminó sin que se informaran incidentes durante el traslado. El vecino había comenzado la madrugada pensando que su perro hacía ruidos en el exterior y terminó encontrándose con un animal marino de gran tamaño frente a su puerta.

El episodio ocurrió en Necochea, una ciudad costera bonaerense donde pueden aparecer ejemplares de fauna marina en sectores cercanos a la playa. En este caso, la intervención de Defensa Civil y Guardaparques permitió resolver la situación y facilitar el regreso del elefante marino al mar.