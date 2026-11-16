"No queremos acostumbrarnos a vivir así": taxistas reclamaron más seguridad y que vuelvan los corredores seguros

Referentes de la Sociedad de Conductores de Taxis mantuvieron una reunión en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) con autoridades de la Secretaría de Seguridad municipal, funcionarios del área de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la cúpula de la Policía Departamental, con el objetivo de plantear la preocupación del sector y reclamar medidas de prevención ante la inseguridad.

En diálogo con 0223, Darío López, referente de la entidad, explicó que el encuentro surgió por iniciativa de la comisión directiva, la federación, los delegados y los trabajadores de los autos rurales, ante el agravamiento de la situación en las calles.

"Es aportar nuestro granito de arena para que nos encuentre una temporada sin delito y sin ningún compañero lastimado, ya que hemos tenido varios trabajadores que han sufrido muchísimos robos", señaló López. Y agregó que la preocupación no alcanza únicamente a los conductores, sino también al conjunto de los vecinos.

Entre los principales pedidos, los taxistas reclamaron que se vuelvan a implementar los corredores seguros para el transporte público de pasajeros, con presencia policial en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos sectores donde se registra una mayor concentración de hechos delictivos.

"Necesitamos que vuelvan los corredores seguros para el transporte público de pasajeros, que estén apostados en distintos lugares, sobre todo en los lugares calientes, que no los marcamos nosotros, sino que los marca el delito", sostuvo el dirigente.

"Es aportar nuestro granito de arena para que nos encuentre una temporada sin delito", declararon.

Una situación cada vez más complicada durante la noche

Al describir el escenario que enfrentan los taxistas, López advirtió que los episodios de inseguridad se vuelven especialmente preocupantes durante las horas nocturnas.

"La noche es muy complicada. Se va poniendo muy complicada", afirmó. En ese sentido, vinculó parte de la problemática con el consumo de drogas: "El que no puede comprar sale a robar lo primero que encuentra, y los que estamos las 24 horas somos los taxis", expresó.

Aunque reconoció que el uso de aplicaciones y billeteras virtuales permitió reducir la cantidad de efectivo que llevan los choferes, aclaró que eso no eliminó los riesgos. "Te roban lo que encuentran arriba del auto, te roban un celular, lo que se puedan llevar. Actúan como pirañas y eso es lamentable", describió.

La reunión en el COM abrió así una instancia de diálogo entre los taxistas y las autoridades de seguridad.

Frente a este panorama, López remarcó que el sector no quiere naturalizar los episodios de inseguridad. "Nosotros lo que no queremos desde la federación es acostumbrarnos a vivir así", manifestó.

Reuniones mensuales y estadísticas sobre los robos

Uno de los puntos que dejó el encuentro fue el compromiso de mantener reuniones periódicas con las autoridades para realizar un seguimiento de la situación y evaluar posibles respuestas.

López aseguró que, en esta oportunidad, los representantes del sector se sintieron escuchados. "Por lo menos nos atendieron la problemática", indicó.

Además, adelantó que los encuentros tendrán una frecuencia mensual y que los taxistas llevarán estadísticas sobre los robos sufridos por sus compañeros. Para eso, consideró fundamental que los trabajadores realicen las denuncias correspondientes.

"La reunión va a ser continua, una vez por mes, donde nosotros vamos a llevar las estadísticas de la cantidad de robos que tenemos, siempre y cuando los compañeros colaboren haciendo la denuncia. Si no, no podemos tener una estadística. Queremos ir con datos concretos", explicó.

Cómo deberían funcionar los corredores seguros

Respecto de la implementación de los corredores seguros, el referente de los taxistas consideró que los controles pueden resultar una herramienta efectiva de prevención, aunque advirtió que deben realizarse correctamente para que tengan resultados concretos.

Uno de los puntos que dejó el encuentro fue el compromiso de mantener reuniones periódicas.

En particular, señaló que "el operativo que se hace bien es aquel que cuando bajan al pasajero, verfican que no haya descartado el arma dentro del auto. Asimismo, es fundamental que no tomen los datos solamente para llenar una planilla, sino para hacer un relevamiento creíble", explicó.

Para López, una presencia policial efectiva y controles bien ejecutados podrían contribuir a reducir los hechos delictivos que afectan a los trabajadores del volante. "Haciendo bien las cosas, creo que se puede llegar a prevenir muchísimo", concluyó.

La reunión en el COM abrió así una instancia de diálogo entre los taxistas y las autoridades de seguridad, en un contexto en el que el sector reclama respuestas concretas para poder trabajar sin exponerse permanentemente a situaciones de violencia y robos.