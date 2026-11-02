El pedido de aumento de taxis y remises ya se debate en el Concejo: piden informe clave para avanzar

Los taxistas y remiseros solicitaron una actualización del 27% antes del inicio de la temporada de verano.

El pedido de aumento de taxis y remises en General Pueyrredon comenzó a ser tratado este lunes en el Concejo Deliberante y, durante la reunión de la Comisión de Movilidad Urbana, los concejales resolvieron solicitar a la Dirección de Transporte municipal un estudio de costos propio, independiente del que presentaron las entidades que representan a los trabajadores, para contar con una evaluación oficial antes de avanzar con una eventual actualización de las tarifas.

El expediente había sido presentado la semana pasada por la Sociedad de Conductores de Taxis de Mar del Plata, Taxicoop y Remicoop, que solicitaron un incremento del 27% de cara al inicio de la temporada de verano. La presentación fue acompañada por un relevamiento que señala que los costos de la actividad aumentaron un 30,4% desde la última actualización tarifaria, aplicada en diciembre de 2025.

La Comisión de Movilidad Urbana comenzó a analizar el pedido de aumento de taxis y remises.

El presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, Guido García (Coalición Cívica), destacó que se trata del "primer pedido en el año", ya que las tarifas permanecen sin modificaciones desde diciembre pasado.

Con la solicitud de un informe técnico a la Dirección de Transporte, el Concejo buscará contrastar los números aportados por los prestadores con los cálculos del Ejecutivo municipal. Recién después de contar con esa evaluación podrá continuar el análisis del porcentaje de actualización solicitado.

1. El Municipio deberá elaborar un estudio de costos independiente del presentado por las entidades del sector.

Cuánto quieren aumentar las entidades

De acuerdo con la propuesta presentada por los representantes de taxistas y remiseros, el incremento del 27% llevaría la ficha diurna, que actualmente cuesta $150, a $190. La bajada de bandera, equivalente a 15 fichas, pasaría de $2.250 a $2.850.

En el horario nocturno, que comprende la franja de 22 a 6 y contempla un recargo del 20%, la ficha subiría de $180 a $228 y la bajada de bandera pasaría de $2.700 a $3.420.

Guido García destacó que se trata del primer pedido de actualización tarifaria del año.

El sector fundamentó el pedido en el aumento de los combustibles, los repuestos, los salarios y otros gastos necesarios para mantener los vehículos en funcionamiento. Pese a esa evolución, los prestadores sostuvieron los valores vigentes durante todo 2026, en un contexto de caída de la demanda y competencia de las aplicaciones de transporte.