Taxistas hicieron una exigencia sobre la reglamentación: "Si nadie lo controla va a ser exactamente lo mismo”

Aplicaciones de transporte: “Por más que haya una reglamentación, si nadie lo controla va a ser exactamente lo mismo”

Tras varios meses de reclamos del sector del taxi y remises, el Municipio avanzó con la reglamentación de la ordenanza que fija las condiciones para operar con aplicaciones de transporte en Mar del Plata.

La misma establece un marco de funcionamiento para las empresas que ofrecen estos servicios en General Pueyrredon y fija requisitos de inscripción, además de mecanismos de fiscalización sobre los conductores y los vehículos afectados al traslado de pasajeros.

La medida fue formalizada por el intendente Guillermo Montenegro mediante el Decreto 1978/26, que reglamenta la Ordenanza N.º 27.001, sancionada en junio. Uno de sus principales objetivos es establecer las condiciones que deberán cumplir las plataformas para desarrollar su actividad dentro del distrito.

Satisfacción entre los taxistas y reclamo de controles

La reglamentación fue recibida con satisfacción por la Federación Nacional de Conductores de Taxis, que venía reclamando la implementación efectiva de la ordenanza ante la preocupación por la competencia con las aplicaciones de transporte.

Darío López, referente de la entidad, destacó en diálogo con 0223: “La verdad que lo tomamos con bastante satisfacción. Nosotros veníamos trabajando hace 110 días con reuniones permanentes para que se lleve a cabo esta reglamentación”.

Según explicó, la principal preocupación del sector era llegar a la temporada de verano sin reglas claras para el funcionamiento de las distintas modalidades de transporte de pasajeros. “Había una ordenanza que estaba vigente, pero no tenía reglamentación. Entonces, eso nos preocupaba, entrar en la temporada con un libertinaje total dentro del transporte”, sostuvo.

Para López, la implementación de la normativa representa un avance tanto para los trabajadores habilitados como para los usuarios. “Creo que es lo mejor, es lo más conveniente para todo, para tener un transporte público de pasajero ordenado, no solo por nuestro sector, sino también tenemos que pensar en los ciudadanos que se movilizan con esta modalidad”, afirmó.

La importancia de fiscalizar las aplicaciones

Más allá de la valoración positiva de la reglamentación, el referente de la Federación advirtió que la efectividad de la medida dependerá de que el Municipio implemente controles concretos sobre las empresas y los vehículos que operen en la ciudad. “Por eso ahora hay una reglamentación, los controles tienen que existir, porque por más que haya una reglamentación si nadie lo controla va a ser exactamente lo mismo”, enfatizó.

El dirigente consideró que la falta de reglas operativas claras había generado una situación desigual entre quienes desarrollan su actividad dentro del marco legal y quienes prestan servicios sin cumplir con las exigencias correspondientes.

“Podemos ver un futuro más claro y no tan incierto, donde se castigaba al legal y al ilegal se lo dejaba trabajar libremente”, expresó López, quien aseguró que el sector del taxi lleva tiempo atravesando dificultades por la expansión de los servicios que funcionan fuera de la normativa.

Expectativa ante la temporada de verano

La entrada en vigencia de la normativa adquiere especial relevancia ante la proximidad de la temporada turística, un período en el que aumenta la demanda de transporte en Mar del Plata y se intensifica la competencia entre taxis, remises y aplicaciones.

López aseguró que la Federación mantuvo su reclamo con el objetivo de evitar que la falta de reglamentación afectara todavía más la actividad de los trabajadores habilitados. También destacó el diálogo sostenido con distintos interlocutores durante las negociaciones para avanzar con la medida.

“Esperemos que las cosas comiencen a mejorar para todos los ciudadanos, al margen de cualquier bandera política. Esto es mirar para adelante y así tiene que ser”, manifestó.

Finalmente, el referente sindical insistió en que el debate sobre el transporte debe desarrollarse dentro de un marco de legalidad que permita discutir las condiciones de trabajo y mejorar el servicio. “Dentro de la ilegalidad se discute todo, fuera de la ilegalidad nunca discutimos nada”, concluyó.

Con la reglamentación de la Ordenanza N.º 27.001, el Municipio establece un marco formal para la actividad de las aplicaciones de transporte en General Pueyrredon. Su impacto, sin embargo, dependerá de la adaptación de las empresas, del cumplimiento de los requisitos y, especialmente, de la capacidad de fiscalización municipal para hacer efectivas las nuevas disposiciones.