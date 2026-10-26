Tras un año con la tarifa planchada, taxistas piden una actualización del 27% antes del inicio de temporada

El planteo del sector se conoce de cara al inicio de la temporada.

De cara al inicio de la temporada de verano y después de un año sin modificaciones tarifarias, taxistas y remiseros solicitaron este lunes al Concejo Deliberante un aumento del 27% en las tarifas del servicio en Mar del Plata.

La presentación, realizada por la Sociedad de Conductores de Taxis de Mar del Plata, Taxicoop y Remicoop, fue acompañada por un estudio de costos que indica que los gastos de la actividad registraron un incremento del 30,4% desde la última actualización tarifaria, implementada en diciembre de 2025.

El Concejo Deliberante ahora deberá debatir el pedido de aumento solicitado por taxistas y remiseros.

Pese a los sucesivos aumentos de los combustibles, los repuestos y los salarios, las entidades del sector optaron por mantener las tarifas sin cambios durante 2026, en un contexto marcado por la caída de la demanda y la competencia de las aplicaciones de transporte, que finalmente fueron reguladas este año por el Concejo Deliberante.

¿A cuánto se irían las tarifas?

De aprobarse el incremento solicitado por las entidades, durante el horario diurno, de 6 a 22, la ficha pasaría de $150 a $190. En tanto, la bajada de bandera, equivalente al valor de 15 fichas, aumentaría de $2.250 a $2.850.

Durante el horario nocturno, de 22 a 6, se aplica un recargo del 20%. En esa franja, la ficha pasaría de los actuales $180 a $228, mientras que la bajada de bandera subiría de $2.700 a $3.420.

Taxistas aseguran que los costos subieron un 30% desde el último aumento de diciembre.

El pedido de aumento deberá ser analizado ahora por la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante. Como ocurre habitualmente con este tipo de solicitudes, los concejales podrían requerir a la Dirección de Transporte la elaboración de un estudio de costos propio antes de avanzar con el tratamiento de la actualización.