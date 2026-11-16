Protesta y manifestación en la comisaría de Playa Serena por la desaparición de Erika Romero

Familiares, amigos y allegados de Erika Ayelén Romero se manifestaron de forma pacífica este lunes frente a la comisaría decimotercera de Playa Serena para reclamar celeridad en la investigación por su desaparición.

Los manifestantes llegaron hasta la dependencia policial ubicada en calle 445 y calle 8 con el pedido de obtener respuestas sobre la búsqueda de la mujer, de 41 años, cuyo paradero se desconoce desde el miércoles 11 de noviembre.

Cualquier información para encontrar a Erika Ayelén Romero (41) puede ser comunicada al 911.

Durante la concentración, un grupo de allegados pudo entrevistarse con funcionarios policiales. Sin embargo, según señalaron, la respuesta que recibieron fue que los efectivos "están trabajando desde el minuto cero", sin mayores precisiones sobre las medidas que se llevan adelante.

La movilización se produjo en medio de la preocupación de la familia, que busca intensificar la difusión del caso y exige avances para dar con Erika. "El reclamo se hizo con normalidad", aclararon.

La desaparición de Erika Romero

Según contó su marido a 0223, la mujer salió de su casa el miércoles por la mañana después de que una joven conocida le ofreciera un supuesto trabajo de limpieza en un departamento. Como no regresó durante el transcurso de la tarde, comenzó a preocuparse.

El hombre también relató que, al intentar obtener información sobre esa propuesta laboral, recibió una respuesta que aumentó su incertidumbre: le dijeron que Erika se había ido con un hombre que vendía droga. Más tarde, un vecino le comentó que podría estar secuestrada por una banda narco, una hipótesis que hasta el momento no fue confirmada oficialmente.

Erika es mamá de 5 hijos y desde el miércoles su familia la busca intensamente.

Al momento de su desaparición, Erika vestía una calza rosa con bordó y una campera larga rosa tipo rompeviento. Tiene un tatuaje de una mariposa en la mano derecha. Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 911 o al teléfono 223 304-6646.