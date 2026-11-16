Convocan a una movilización por la aparición de Erika

La movilización será en la plaza del barrio donde vive la mujer desaparecida.

Familiares y amigos de Erika Ayelén Romero (41), la mujer que se encuentra desaparecida en Mar del Plata, convocaron a una movilización a realizarse este lunes en el barrio Costa Azul, en la zona sur de la ciudad.

La movilización será a las 14 en la Plaza René Favaloro, ubicada en Calle 483 y 14. Sus allegados piden a todas las personas que quieran acercarase, a colaborar en difundir la búsqueda y manifestarse por la aparición de Érika.

Según relataron, la madre de 5 hijos salió de su casa el pasado miércoles 11 y no volvió. Por varios días, nadie supo nada de ella hasta que hace unas pocas horas un vecino le comentó a su marido que la mujer "podría estar secuestrada por una banda narco" según afirmó en diálogo con 0223.

La familia, compuesta por el matrimonio y 5 hijos entre 4 y 12 años, atravesaba una tragedia, con la pérdida de un bebé y además no contaba con trabajo estable, lo que motivó que la mujer aceptara una extraña propuesta de empleo.

"El miércoles tipo 11 de la mañana pasó por casa una piba que mucho no conocemos y le dijo si quería ir a trabajar, a limpiar un departamento de dos ambientes. Como hace un tiempo estamos viviendo de changas, Erika aceptó y se fue con ella. Como a las 5 de la tarde no venía y ya me empecé a preocupar. Ella nunca hizo algo así”, aseguró con la voz quebrada su marido Claudio (52).

En diálogo con 0223, contó que el hombre fue a buscar a la mujer que la reclutó para el supuesto trabajo y la respuesta lo dejó con más dudas y miedo. “Me dijo que ella se fue con un hombre que vendía droga”.

Erika al momento de su desaparición vestía calza rosa con bordo y campera larga, de color rosa tipo rompeviento. Posee un tatuaje mariposa en su mano derecha. Cualquier información para dar con su paradero, favor de comunicarse al 911 o al 223 304-6646.