Salió a trabajar y hace 5 días que la buscan desesperadamente: “Creemos que la tiene secuestrada una banda narco”

Una familia marplatense vive momentos de intensa angustia por la desaparición de Erika Ayelén Romero (41), madre de 5 hijos que el pasado miércoles 11 de noviembre salió de su casa, en el barrio Costa Azul -en el sur de Mar del Plata- a trabajar y no volvió. Durante varios días nadie sabía nada de ella hasta que hace unas horas un vecino le comentó a su marido que la mujer podría estar secuestrada por una banda narco.

La familia, compuesta por el matrimonio y 5 hijos entre 4 y 12 años, atravesaba una tragedia, con la pérdida de un bebé y además no contaba con trabajo estable, lo que motivó que la mujer aceptara una extraña propuesta de empleo.

Cualquier información para encontrar a Erika Ayelén Romero (41) puede ser comunicada al 911.

“Estamos desesperados. El miércoles tipo 11 de la mañana pasó por casa una piba que mucho no conocemos y le dijo si quería ir a trabajar, a limpiar un departamento de dos ambientes. Como hace un tiempo estamos viviendo de changas, Erika aceptó y se fue con ella. Como a las 5 de la tarde no venía y ya me empecé a preocupar. Ella nunca hizo algo así”, aseguró con la voz quebrada su marido Claudio (52).

En diálogo con 0223, el hombre fue a buscar a la mujer que la reclutó para el supuesto trabajo y la respuesta lo dejó con más dudas y miedo. “Me dijo que ella se fue con un hombre que vendía droga”.

Cualquier información para encontrar a Erika Ayelén Romero (41) puede ser comunicada al 911.

Lo peor para la familia fue el comentario de un vecino, que se acercó a la casa de Claudio y le comentó que Erika había sido secuestrada. “Me dijo que este hombre entrega pibas a narcos de Acantilados. Apenas me enteré, fui a la comisaría y lo agregué a la denuncia”, dijo, muy conmovido.

Erika al momento de su desaparición vestía calza rosa con bordo y campera larga, de color rosa tipo rompeviento. Posee un tatuaje mariposa en su mano derecha. Cualquier información para dar con su paradero, favor de comunicarse al 911 o al 223 304-6646.