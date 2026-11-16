Salió a trabajar y hace 5 días que la buscan desesperadamente: “Creemos que la tiene secuestrada una banda narco”
Erika es mamá de 5 hijos y desde el miércoles su familia la busca intensamente. Quien la haya visto puede llamar al 911.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una familia marplatense vive momentos de intensa angustia por la desaparición de Erika Ayelén Romero (41), madre de 5 hijos que el pasado miércoles 11 de noviembre salió de su casa, en el barrio Costa Azul -en el sur de Mar del Plata- a trabajar y no volvió. Durante varios días nadie sabía nada de ella hasta que hace unas horas un vecino le comentó a su marido que la mujer podría estar secuestrada por una banda narco.
La familia, compuesta por el matrimonio y 5 hijos entre 4 y 12 años, atravesaba una tragedia, con la pérdida de un bebé y además no contaba con trabajo estable, lo que motivó que la mujer aceptara una extraña propuesta de empleo.
“Estamos desesperados. El miércoles tipo 11 de la mañana pasó por casa una piba que mucho no conocemos y le dijo si quería ir a trabajar, a limpiar un departamento de dos ambientes. Como hace un tiempo estamos viviendo de changas, Erika aceptó y se fue con ella. Como a las 5 de la tarde no venía y ya me empecé a preocupar. Ella nunca hizo algo así”, aseguró con la voz quebrada su marido Claudio (52).
En diálogo con 0223, el hombre fue a buscar a la mujer que la reclutó para el supuesto trabajo y la respuesta lo dejó con más dudas y miedo. “Me dijo que ella se fue con un hombre que vendía droga”.
Lo peor para la familia fue el comentario de un vecino, que se acercó a la casa de Claudio y le comentó que Erika había sido secuestrada. “Me dijo que este hombre entrega pibas a narcos de Acantilados. Apenas me enteré, fui a la comisaría y lo agregué a la denuncia”, dijo, muy conmovido.
Erika al momento de su desaparición vestía calza rosa con bordo y campera larga, de color rosa tipo rompeviento. Posee un tatuaje mariposa en su mano derecha. Cualquier información para dar con su paradero, favor de comunicarse al 911 o al 223 304-6646.
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