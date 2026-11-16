"¿Hasta qué punto llegamos?": tuvo un accidente en su auto, quedó inconsciente y le robaron todo su equipo de trabajo

Un fotógrafo y realizador audiovisual marplatense sufrió un brutal accidente de tránsito y, en medio de una situación de extrema vulnerabilidad, fue víctima del robo de todo su equipo de trabajo, por el que había invertido años de esfuerzo.

Se trata de Lautaro Gaspari, fotógrafo, filmmaker y editor de video local, quien compartió el lamentable hecho a través de su cuenta de Instagram, donde mostró imágenes de su Renault, que terminó con importantes destrozos en la parte delantera y el parabrisas completamente destruido.

En su descargo, el joven expresó su indignación por la actitud de quienes aprovecharon su estado de desprotección para llevarse sus pertenencias, sin siquiera saber si se encontraba con vida. "La verdad es que no suelo hacer uso de las redes para hablar de cuestiones personales, pero creo que esto llegó a un límite", comenzó su posteo.

"¿Hasta qué punto llegó nuestra sociedad? ¿Hasta qué punto llegamos como para ver a un ser humano totalmente inconsciente, sin ninguna posibilidad de defenderse, dejarlo tirado, seguramente sin saber siquiera si estaba vivo, y que lo único que nos interese sea empeorar aún más su situación?", cuestionó.

En este sentido, la víctima explicó que perdió lo que había logrado durante años de trabajo y esfuerzo, aunque en contraposición valoró que no sufrió lesiones de gravedad. "Me sacaron todo lo que conseguí con el esfuerzo de estos años, en los que estuve trabajando sin parar, con aciertos y errores, pero siempre con buenas intenciones y sin cagarle la vida a nadie", manifestó.

A pesar de la bronca por lo sucedido, agradeció "a la vida, a Dios o a quien ustedes quieran" por su estado de salud y remarcó que puede "seguir disfrutando" de su pasión, rodeado de quienes lo apoyan en este tipo de momentos, que son su "familia, amigos y colegas".

Los equipos robados

Entre los elementos sustraídos, se encuentra una cámara profesional Sony A7 V, junto con distintos lentes, estabilizadores, micrófonos, luces y accesorios que utilizaba para desarrollar sus trabajos audiovisuales.

Así quedó su vehículo tras el accidente que sufrió.

El listado completo incluye:

Cámara Sony A7 V.

Lente Sigma 24-70 mm f/2.8 DG DN Art.

Lente Sony FE 35 mm f/1.8.

Lente Sony 18-105 mm f/4 G OSS.

Estabilizador FeiyuTech SCORP 3.

Micrófonos DJI Mic Mini.

Luz Godox Litemons LED6R RGB.

Luz Godox Litemons LED6Bi bicolor.

Tres baterías NP-FZ100 (dos originales y una alternativa).

Cargador original Sony BC-QZ1.

Tarjetas SD SanDisk de 128 GB y 64 GB V30.

Tarjeta microSD Kingston de 64 GB.

Power bank CUKTECH.

Mochila fotográfica negra.

Estuches para baterías y tarjetas.

Correa de muñeca para cámara.

iPhone 16 Pro negro.

En su descargo, el fotógrafo confirmó que ya realizó la denuncia correspondiente y solicitó que cualquier persona que tenga información sobre los elementos o detecte alguno de ellos a la venta por Internet se comunique por medio de un mensaje privado.

Por último, dejó un mensaje dirigido a quienes se llevaron sus pertenencias y aseguró que volverá a trabajar para recuperar lo perdido: "A los que se llevaron todo aquello por lo que trabajé y por lo que voy a volver a trabajar, espero que lo disfruten y que puedan usarlo para ser unas personas un poco menos de mierda".