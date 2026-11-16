"Estamos contentos": Emma y Lau empezaron a llenar la alacena tras el desesperado pedido de ayuda

Agradecieron las muestras de solidaridad y contaron que también recibieron alimento para su perro Rufus.

Después de compartir un desesperado pedido de ayuda porque no contaban con alimentos y únicamente tenían algunos saquitos de té y galletitas, la famosa pareja marplatense Emma y Lau recibió numerosas donaciones de personas que se acercaron para colaborar y este lunes regresaron a las redes sociales para agradecer las muestras de solidaridad.

"Estamos contentos porque recibimos un montón de cositas y hoy también tenemos que ir a buscar una bolsa de alimento para Rufus. Muchas gracias a los que nos están ayudando a tener galletitas, té, leche y azúcar", sostuvo Emma, mientras enseñaba los productos que recibieron.

Además, aclaró que no pueden contestar todos los mensajes porque "son muchos" y explicó que aquellas personas con intenciones de darles una mano en este momento pueden comunicarse mediante un mensaje privado. "Hay mucha gente mala en redes sociales que miente y dice cosas feas", apuntó el músico, frente a comentarios negativos.

Sin embargo, subrayó que ellos se encuentran "tranquilos" y que intentan "salir adelante" haciendo música a la gorra durante la temporada de verano en Mar del Plata y también realizando presentaciones en los lugares que les den una oportunidad.

Al igual que en la publicación anterior, en la que habían mostrado que apenas tenían la alacena vacía, dejaron los datos de la cuenta de Laura para quienes estén dispuestos a colaborar económicamente. El alias es coati.pluton.hielo, a nombre de María Laura González.

Para finalizar el video, Emma comenzó a interpretar una melodía en el teclado, mientras Lau cebaba mates y hasta le alcanzó uno, que él tomó sin dejar de tocar. En apenas pocas horas, el posteo se volvió a viralizar y la comunidad le envió su ayuda y cariño en los comentarios.