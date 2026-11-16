La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, si existió una falla en algún artefacto de calefacción.

Se reveló que el hombre que fue encontrado sin vida este domingo en su vivienda de Cutral Co era el peligroso delincuente Alexis Guzmán Ibáñez, más conocido como "Danonino", quien fue condenado a tres años de prisión por robos con armas y declarado prófugo en 2021.

Efectivos de la Policía de Neuquén intervinieron luego de que una familiar que había viajado encontrase al hombre tirado en el piso de la habitación al acudir hasta la vivienda. Aunque se lo intentó reanimar fue imposible y personal médico que arribó en ambulancia constató su deceso.

Según el medio local Cutral Co Al Instante, vecinos que conocían al hombre lo habían visto en el patio de la propiedad donde se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de una causa judicial.

Respecto a las causas del fallecimiento, a la espera de los resultado s de la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a una fuga de gas debido a que la pariente que lo encontró sintió un "fuerte olor".

Por el momento, no hay información oficial que permita establecer cómo se produjo la muerte ni confirmar alguna de las hipótesis.

Cómo fue la detención de Danonino

En 2021, Ibáñez, conocido como Danonino, permaneció prófugo durante varios meses tras ser condenado a tres años de prisión por distintos delitos, entre ellos robos con armas. Al no presentarse para comenzar a cumplir la pena, fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura.

La Policía realizó varios allanamientos sin resultados positivos hasta que finalmente lo encontró durante un patrullaje de rutina en Cutral Co, cerca del edificio judicial.

Antes de su detención, había protagonizado otros episodios delictivos. En marzo de ese año, junto a una presunta cómplice, robó ropa de un comercio de Plaza Huincul. Ambos también habían protagonizado un altercado con efectivos policiales.