Detienen a pareja que usó una tarjeta robada para hacer las compras en el súper

Un hombre y una mujer, que usaron una tarjeta de crédito robada para hacer compras en un supermercado, fueron aprehendidos por personal policial luego de que la víctima recibiera una notificación del gasto, llamara al local y el encargado diera aviso a la policía.

El sujeto de 48 años y su acompañante de 45 fueron aprehendidos en inmediaciones del establecimiento ubicado en avenida Acapulco al 100 en Santa Clara del Mar por personal de la Estación de Policía Comunal de esa localidad tras los datos y descripciones que brindaron desde el local.

La pareja -que tenía en su poder la billetera que le habían robado a un hombre a bordo del colectivo 221 con un par de tarjetas y documentación- fue trasladada a la dependencia donde labraron las actuaciones correspondientes.

El fiscal de Delitos Económicos Luis Ferreyra dispuso la notificación de causa por encubrimiento y estafa y el traslado a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán.