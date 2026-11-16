Macabro hallazgo: un hombre apareció muerto y calcinado en el patio de una sede vecinal

Un hombre de 47 años fue encontrado muerto y calcinado en el patio de una sede vecinal de Esquel, en Chubut. El macabro hallazgo se produjo este domingo alrededor de las 8 en el barrio Ceferino, detrás del edificio comunitario. La Justicia inició una investigación para determinar cómo se produjo el incendio y cuáles fueron las circunstancias del fallecimiento.

Cómo fue el macabro hallazgo del cadáver

El cuerpo estaba sobre los restos de una cama tipo sommier, en un sector donde funciona un fogón. Se trata de un espacio abierto, sin cerramiento perimetral y con acceso desde el exterior. Según las primeras informaciones, la víctima trabajaba como changarín y residía en ese lugar. Los efectivos llegaron luego de recibir un aviso sobre la presencia de una persona en la parte posterior de la sede.

La gente denunció la presencia de una persona en la parte posterior de la sede.

Durante las primeras observaciones, los investigadores detectaron lesiones en las extremidades superiores e inferiores. También encontraron indicios compatibles con posibles ataques de perros, aunque todavía no se estableció cuándo se produjeron ni si tuvieron relación con el fallecimiento. Para determinar las causas de la muerte serán fundamentales los estudios forenses y el análisis de las condiciones en las que quedó el cuerpo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, integrantes de la División Policía Científica y de la División Policial de Investigaciones de Esquel, además de representantes del Ministerio Público Fiscal. También participaron los fiscales Robertson y Mónica Caveri, una médica forense y autoridades policiales. Por las características del episodio, se convocó a un especialista en incendios para analizar el origen del fuego y reconstruir cómo se propagó.

Las autoridades esperan a los análisis forenses.

La investigación busca establecer qué ocurrió antes del hallazgo y si el incendio se inició de manera accidental o tuvo intervención de terceras personas. Para avanzar, se realizaron pericias en la escena, se recolectaron elementos y se tomaron entrevistas vinculadas con la víctima y sus últimos movimientos. Hasta el momento no se confirmó una hipótesis sobre lo sucedido y no se descarta ninguna posibilidad.