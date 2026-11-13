Apuñalaron a una trabajadora sexual y encontraron al sospechoso en un lugar insólito

Una trabajadora sexual fue apuñalada en el abdomen durante un ataque ocurrido en la ciudad de San Luis y el principal sospechoso fue encontrado escondido dentro de un contenedor de basura, a pocos metros de la escena. La víctima sufrió una perforación gástrica y debió ser operada de urgencia. El acusado, que había requerido sus servicios anteriormente y al que ella rechazaba por sus actitudes violentas, quedó detenido con prisión preventiva por 90 días.

Cómo fue el brutal ataque contra la trabajadora sexual

El episodio ocurrió el lunes alrededor de las 23, en las inmediaciones de la avenida Lafinur al 400. Según la hipótesis de la Fiscalía de Género N.º 1, el hombre, identificado como Cristian Omar C., ya había solicitado encuentros con la mujer en otras oportunidades, pero ella había decidido rechazarlos porque le tenía miedo. Durante la audiencia judicial, la fiscal adjunta Marisol Boschi sostuvo que el acusado la habría atacado con un arma blanca y le provocó una herida en el lado izquierdo del abdomen.

El agresor la habría querido atacar nuevamente.

Cuando la víctima intentó escapar, el agresor habría procurado atacarla nuevamente. Los gritos de auxilio alertaron a personas que estaban en las inmediaciones y un hombre se acercó para asistirla, mientras que el sospechoso se alejó. A pesar de las lesiones, la mujer logró comunicarse con el 911 y aportar una descripción física y de la vestimenta del atacante. Con esos datos, la Policía desplegó un operativo de búsqueda y poco después lo encontró oculto dentro de un contenedor, a escasa distancia del lugar.

La mujer fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos constataron que tenía un traumatismo penetrante de abdomen y una perforación gástrica. Por la gravedad del cuadro, debió ingresar a quirófano de urgencia. En paralelo, la Fiscalía atribuyó provisoriamente al detenido el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa. Durante la audiencia también se expuso que la víctima tenía temor de nuevos ataques y que el hombre ya la habría abordado violentamente en la vía pública.

La Policía había desplegado un operativo de búsqueda para hallar al sospechoso.

La Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y de nuevos ataques. La defensa oficial cuestionó la intención de matar y la aplicación del agravante, además de señalar que el imputado no registra condenas. Finalmente, el juez de Garantía N.º 1, Juan Manuel Montiveros Chada, dispuso que permanezca detenido durante 90 días. La investigación continuará para reunir pruebas y determinar las responsabilidades penales, mientras el acusado conserva el principio de presunción de inocencia.