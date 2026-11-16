La Asociación Bancaria anunció un nuevo incremento salarial para los trabajadores del sector. Se trata de una suba del 2,2% correspondiente a octubre, que lleva el sueldo inicial a $2.683.718,55, si se contempla también la participación en las ganancias.

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, el salario básico inicial quedará establecido en $2.608.320,16. A ese monto se le deberán sumar otros $75.398,39 correspondientes al concepto de Participación en Ganancias (ROE).

Con esta actualización, los trabajadores bancarios acumulan una mejora salarial del 26,3% entre enero y octubre de este año, en comparación con los haberes de diciembre de 2025.

El acuerdo fue alcanzado con las cámaras empresariales del sector y contempla que el porcentaje de aumento se aplique sobre la totalidad de los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos. Esto incluye los adicionales previstos por convenio y aquellos que se abonan por fuera de este.

Cómo seguirán los aumentos para los bancarios

Desde la organización sindical también confirmaron que durante noviembre y diciembre continuará vigente el esquema de actualización salarial acordado en las negociaciones paritarias. De esta manera, se mantendrá el mecanismo de revisión de los ingresos para los últimos dos meses del año.

Otro de los puntos informados por el sindicato fue el monto inicial del bono por el Día del Bancario. La suma quedó fijada en $2.325.227,20, aunque no será un importe definitivo: tendrá actualizaciones mensuales hasta la fecha prevista para su pago, en noviembre de 2027.

A través del comunicado, la Asociación Bancaria sostuvo que el objetivo de las negociaciones es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente a la evolución de los precios.