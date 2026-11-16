Continúa la preocupación por el destino de 30 trabajadores de la histórica distribuidora Orfei, que hace unas semanas inicio un concurso de acreedores en la Justicia y planteó el pago de solo el 50% de las indemnizaciones.

El pasado viernes, representantes de la empresa y del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata participaron de una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde los empresarios se comprometieron a abonar los salarios aunque a futuro, las dudas y la incertidumbre continúa.

Continúa la preocupación por el destino de 30 trabajadores de la histórica distribuidora Orfei. Foto: archivo.

“Nosotros estamos viendo es que se pagaron los salarios y eso permite que se siga el concurso. Y bueno, una cosa es cuando no pagan el salario y otra es cuando los trabajadores tienen el 100% en el bolsillo. Ahora tenemos que esperar a ver cómo se continúa con esto”, expresó Esteban Fraysse, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, el dirigente sostuvo que a pesar de esta actitud de la tradicional firma, “la preocupación que tenemos nosotros por la continuidad, no solamente de los fuentes de trabajo sino del salario de noviembre y a los 14 días se tiene que pagar el medio aguinaldo”, razonó.

Esteban Fraysse, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata. Foto archivo.

“Todo esto lo dejamos manifestado en el acta. Así que para nosotros hay una continuidad de conflicto, si bien ahora es con los salarios pagos”, dijo.

Concurso de acreedores y preventivo de crisis

A comienzos de noviembre, la distribuidora de artículos de librería, de Rivadavia al 3500, inicio un concurso de acreedores en la justicia y pidió un preventivo de crisis, pagando los haberes en forma desdoblada. Tras el reclamo del sindicato, la empresa regularizó los pagos pero el conflicto amenaza con nuevas instancias para cerca de 30 trabajadores, con una antigüedad de entre 7 a 35 años.