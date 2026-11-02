Alertan por la caída del 30% en el consumo de cerveza artesanal: “La industria está estancada”

El sector de la birra acusa un derrumbe de las ventas del 30%. Foto ilustrativa: 0223.

La caída del consumo afecta a un gran sector de la economía en Mar del Plata y la industria de la cerveza artesanal no es la excepción con un derrumbe de las ventas de un 30% en el último año.

No hace tanto, la industria de la birra era pujante, con nuevas pymes que nacían en un garage y vendían litros y litros de cervezas a los bares, que se multiplicaban en todas las ciudades de la Argentina. Hoy la realidad es otra y solo las grandes marcas pueden levantar cabeza y aguantar de pie el declive en el consumo.

“La industria de la cerveza artesanal está estancada en lo que va de este año, con bajas sensibles en 2024 y 2025, que acompaña la baja del consumo en bares y restaurantes, ya que la mayoría de las cervezas artesanales su canal de venta es a esos comercios”, afirmó Federico Echeverry, BrewMaster de la cerveza Cheverry.

En diálogo con 0223, el empresario evaluó que esta caída “también se dio en las góndolas y acompaño a la cerveza industrial, con bajas del 30% interanual promedio”, dijo.

Ni el “Mindful Drinking” ni el cambio de tendencia

Si bien desde hace un tiempo viene creciendo notablemente el consumo cada vez mayor de bebidas sin alcohol, los empresarios cerveceros sostienen que no llega a impactar negativamente y más bien lo ven como un nuevo desafío en la industria.

“La tendencia se llama Mindful Drinking, o un consumo más consciente. Hay un movimiento a nivel mundial aunque hoy el porcentaje en relación al consumo en general es bajo. En el segmento crece: como la base de donde se mide es muy baja, se ve un crecimiento en porcentajes altos. La cerveza sin alcohol está representando el 1,5 a 2% del mercado. Pero en relación al consumo general de bebidas alcohólicas o de cervezas, es muy chico”, explicó.

En ese análisis argumentó que el responsable "no es la nueva tendencia, sino que hay una baja muy fuerte en el consumo en general de productos masivos", completó Federico Echeverry.

Menos bares y más vasos vacíos

En Mar del Plata, la baja del consumo se sintió fuerte en el invierno en sintonía con una temporada 2025-26, Semana Santa y feriados extralargos, que no fueron los esperados y que según un relevamiento de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), en el primer semestre causó 40 cierres de hoteles y locales gastronómicos y que dejó a más de 400 trabajadores en la calle.

Juan Echeverry es el encargado de administrar los bares de la reconocida cerveza y admite que la situación “está brava” y cada vez es más difícil obtener una diferencia económica que hace crecer cualquier negocio.

“La caída del consumo se viene notando desde hace un tiempo. Nosotros tenemos un bar en la zona de Olavarría que es muy turística. Y los fines de semana largos, congresos, vacaciones, vienen más o menos. Pero venimos notando es que hace 2 años los precios vienen bastante estancados, pero el resto de las cosas siguieron subieron por lo que la rentabilidad es muy chiquita. Estamos aguantando para que llegue la temporada”, concluyó.