Un histórico mayorista de Mar del Plata va hacia la quiebra y quiere pagar el 50% de las indemnizaciones

La tradicional distribuidora posee más de 50 años de actividad en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

En medio de una preocupante situación de falta de empleo y de caída del consumo, la histórica distribuidora y mayorista Orfei de Mar del Plata solicitó un concurso de acreedores en la justicia y comenzó a pagar salarios en forma desdoblada. Según confirmaron fuentes a este medio, la intención de los dueños es pagar las indemnizaciones al 50%.

En diálogo con 0223, Esteban Fraysse, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, rechazó de plano la intención de los empresarios y mostró su preocupación por la situación, que amenaza con dejar a cerca de 30 trabajadores -con una antigüedad de entre 7 a 35 años- en la calle.

“La empresa viene con cheques rebotados desde el principio de año. Y en todo este conflicto, metió un concurso de acreedores en la justicia. En el medio, pidió un preventivo de crisis y empezó a pagar salarios desdoblados. Son entre 25 y 30 trabajadores, con un promedio de antigüedad muy elevado”, aseguró.

Según explicó el dirigente gremial, “el presidente de la firma es Carlos Orfei, de unos 80 años y es el padre del gerente, Alejandro Orfei, de unos 60”.

La tradicional distribuidora posee más de 50 años de actividad en Mar del Plata. Foto archivo.

“Nosotros como sindicato rechazamos, en el procedimiento preventivo de crisis, todos los pedidos que hizo la empresa. Porque no solo está pagando los salarios desdoblados, sino que quiere abonar indemnizaciones al 50% por el Art. 247”, afirmó.

Para Fraysse, la estrategia que ejecuta la empresa “es una maniobra que están haciendo con los abogados que contrataron de Capital Federal, que no conocen la idiosincrasia de Mar del Plata y ni la realidad que hay. Están tomando decisiones con trabajadores de mucha antigüedad que son los que hicieron grande Orfei, porque su apellido es así gracias a los trabajadores", dijo.

"Presumimos que por cómo viene manejándose con este estudio de Buenos Aires puede llegar a haber una posible quiebra”, aseguró.

La tradicional distribuidora posee más de 50 años de actividad en Mar del Plata. Foto archivo.

Acerca de los rumores sobre que los empresarios poseen emprendimientos inmobiliarios en Colombia y Miami y que quieren realizar un vaciamiento de la firma, el dirigente no quiso confirmarlo pero agregó: “Es una empresa que solamente en activos puede costear esas indemnizaciones. Sobre la avenida Juan B. Justo tiene una manzana que alquila y que en un año con ese dinero podría pagar todo”, concluyó.