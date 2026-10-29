Cerró un emblemático local de la costa atlántica tras 15 años y hay conmoción

El emblemático local de indumentaria Los Ojos de Buda, ubicado en la concurrida Avenida 3 de Villa Gesell, bajó sus persianas tras 15 temporadas ininterrumpidas en la Costa Atlántica. La firma, que nació como un puesto ambulante en las ferias de la ciudad balnearia y creció hasta consolidar un negocio familiar con diversas sucursales en el país, anunció el fin de su presencia comercial en el distrito. La decisión de sus dueños, Fernando y Noelia, impactó en el sector mercantil de la región a pocas semanas del inicio de la temporada de verano de 2027.

Por qué cerró uno de los locales más emblemáticos de la Costa Atlántica

A diferencia del complejo escenario económico que afecta al consumo minorista general, la pareja explicó que la medida respondió a un cambio en las prioridades personales y la dinámica familiar tras el nacimiento de su hija Roma. "Después de varios años dudando entre continuar o cerrar esta etapa, finalmente tomamos una decisión", expresaron los emprendedores a través de sus canales oficiales. En el comunicado remarcaron que el desgaste cotidiano de trasladarse durante los tres meses de mayor actividad dejó de ser sustentable para el esquema actual de sus vidas.

La exigencia logística que demanda el período estival determinó el cierre definitivo de la tienda física para concentrar las operaciones administrativas directamente desde González Catán, en la Provincia de Buenos Aires. "Hacer temporada, para quienes no somos de la Costa, implica vivir durante tres meses en una casa que no es la tuya, pasar fechas importantes lejos de tus seres queridos, y dejar un poco de lado tu casa, tus perros y el resto de los locales", detallaron los comerciantes.

El anuncio de los propietarios generó una fuerte repercusión entre los clientes habituales y los comerciantes geselinos, acostumbrados a la presencia tradicional del comercio durante cada receso estival. A pesar del cese de la atención al público en la peatonal, la firma confirmó que mantendrá la venta de productos mediante su plataforma digital y la red de locales en otros puntos de la provincia. "Lo más difícil no es cerrar el local sino despedirnos de tantas personas que conocimos y de los vínculos que construimos durante todos estos años", manifestaron sobre el lazo afectivo con la zona.

La compañía se enfoca en la indumentaria masculina.

La despedida comercial marcó el cierre de un ciclo iniciado a mediados de 2011 y reconfiguró el mapa de la mítica arteria comercial a las puertas de una nueva temporada de verano. Los fundadores concluyeron el mensaje a sus compradores con un balance positivo sobre la trayectoria desarrollada en la villa balnearia. "No nos vamos tristes. Nos vamos profundamente agradecidos y con la tranquilidad de haber entregado todo lo que teníamos para dar", cerraron los empresarios tras confirmar que no realizarán la apertura de su histórico salón de ventas en verano.