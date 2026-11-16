“Trabajé 41 años y me indemnizan por 13”: la angustia de 180 trabajadores que en diciembre quedan en la calle

Mar del Plata: en diciembre 180 trabajadores de la obra social de la Armada se queda en la calle. Foto: 0223.

Unas 180 familias de Mar del Plata pasarán unas tristes fiestas de fin de año ante el inminente despido a partir del 1 de diciembre de los empleados de hoteles, las farmacias y la delegación de la obra social Iosfa, cuyos afiliados son integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Alberto Rabini, delegado Ate en hoteles Antártida y Tierra del Fuego, con casi 80 años de antigüedad, expresó la amargura de los trabajadores ante la falta de respuestas por parte de las autoridades y la propuesta por el pago de las indemnizaciones, muy por debajo de lo establecido.

“Nos ofrecieron un retiro voluntario miserable. En mi caso, con 41 años de trabajo me quieren dar 13 sueldos, como si trabajé 13 años. Con 6 meses de obra social. Un desastre, bien acomodado para ellos. Y si no, directamente pasar a disponibilidad y también, serían entre 3 y 6 meses y después se terminaría el vínculo. Esto directamente no nos sirve para nada”, lamentó el trabajador, en diálogo con 0223.

En ese contexto, Rabini también expuso la preocupación de miles de afiliados, que desde todo el país venían a hospedarse a los hoteles o a comprar en las farmacias. “En la delegación están armando para que todos los trámites sean online, al haber cerrado también muchas delegaciones del país. Sabemos que hay gente mayor que no tiene acceso a internet y que necesita del trato personal. Todos están indignados porque tenían también su sentido de pertenencia. El hotel el año que viene iba a cumplir 80 años, trabajaba muchísimo y las farmacias también”, razonó.

"Quiero hacer hincapié que acá son 180 familias que se quedan en la calle, 155 del hotel y treinta y pico de las farmacias. Son 180 empleados, no es poca cosa", lamentó.

El gobierno nacional de Javier Milei oficializó el pasado 28 de octubre el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación Iosfa, mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Uno de los puntos centrales del decreto es la reorganización del personal. El directorio de la nueva Osfa determinará los puestos de trabajo necesarios para su funcionamiento e identificará a los agentes del Iosfa que serán transferidos, de acuerdo con las necesidades operativas del organismo y el régimen jurídico correspondiente a cada trabajador.