Atrapan a otro adolescente por arrebatarle la cadena a una mujer
Sucedió en inmediaciones del centro comercial de calle Güemes. Fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.
16 de Noviembre de 2026 19:17
Por Redacción 0223
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Un adolescente de 17 años acusado de arrebatarle una cadena de oro a una mujer fue aprehendido el lunes a la tarde por personal policial en cercanía de las calles Güemes y Castelli.
Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que logró la aprehensión tras conocer que una mujer de 33 años había sufrido el robo de una cadena de oro en Garay entre Olavarría y Alsina.
Durante el operativo se recuperó la joya sustraída que el menor llevaba entre sus prendas y la bicicleta en la que se movilizaba.
El rodado en el que se desplazaba.
La cadenita de oro sustraída.
Desde la Fiscalía en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se dispuso el traslado del adolescente al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.
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