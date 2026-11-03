Incumplió restricción de acercamiento y amenazó a los hijos con una maza

Un hombre de 52 años fue aprehendido este martes en una vivienda del barrio Juramento a la que se acercó pese a tener vigente una medida judicial de exclusión del hogar y restricción de acercamiento para amenazar a sus hijos.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre agresivo. Al arribar, personal del Comando de Patrullas Sur entrevistó a dos familiares del involucrado, quienes manifestaron que el hombre había ingresado al inmueble portando un martillo tipo maza y que, con ese elemento, habría amenazado de muerte a uno de ellos, persiguiéndolo por el terreno.

Los efectivos se acercaron al sector de la vivienda donde se encontraba el hombre y le solicitaron que saliera para entrevistarlo: al no acatar las órdenes impartidas, el personal ingresó al lugar y, tras un forcejeo, logró reducirlo mediante el uso de la fuerza mínima e indispensable.

El personal secuestró el martillo tipo maza que fue señalado por los familiares como el utilizado durante el episodio y constató que estaba vigente una restricción de acercamiento respecto del domicilio.

El personal secuestró el martillo tipo maza

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la aprehensión del hombre, la notificación de la formación de causa por los delitos de desobediencia, amenazas y violación de domicilio, la realización de las actuaciones médicas correspondientes y su posterior traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.