Acusado de abuso sexual contra una niña, fue increpado por sus familiares y aprehendido

El hombre de 43 años aprehendido en Villa Gesell acusado de abuso sexual simple.

Un hombre de 43 años fue aprehendido este fin de semana en la ciudad de Villa Gesell, luego de ser señalado por realizar tocamientos en las partes íntimas de una niña de 10 años.

Tras un aviso al 911, personal policial de las fuerzas de seguridad bonaerenses intervinieron en la zona geselina de Paseo 128 y Avenida 15.

Al llegar al lugar, según detallaron fuentes oficiales, el personal encontró al hombre siendo increpado por familiares de la menor.

El fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFID N.º 6, tomó intervención en el caso, avaló el procedimiento policial y dispuso las actuaciones correspondientes por el delito de abuso sexual simple. La causa continúa bajo intervención judicial.