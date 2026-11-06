SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Aprehendido

Provocó disturbios en la calle y rompió un patrullero

Tiene 28 años. Lo atraparon en Sarmiento y Rawson. Registra múltiples antecedentes.

El hombre provocó disturbios en la calle y rompió un patrullero.

6 de Noviembre de 2026 09:27

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 28 años que ocasionó disturbios en la vía pública y provocó daños en un móvil policial fue aprehendido en la zona de Sarmiento y Rawson.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Caballería al observar al individuo generando disturbios en el lugar. Al intentar identificarlo y proceder a su demora, el hombre adoptó una actitud hostil y se negó a acatar las indicaciones de los efectivos.

Con la colaboración del personal del Comando de Patrullas Norte, fue trasladado en un móvil policial y durante el trayecto ocasionó daños materiales en el habitáculo trasero del vehículo oficial.

Al identificarlo confirmaron que registra múltiples procesos penales previos entre el 2014 y el 2025 por encubrimiento, hurtos, robos y tentativas de robo, daños, lesiones, amenazas calificadas, usurpación, violación de domicilio, resistencia y atentado contra la autoridad.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa por daños agravados y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar