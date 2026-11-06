Acusado de entradera dormía e intento escapar semi desnudo cuando le allanaron la casa

Un hombre de 23 años acusado de asaltar a un matrimonio de ancianos a comienzos de septiembre fue aprehendido este viernes por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) tras un allanamiento en su casa del barrio Pueyrredón y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La participación de Emanuel Binot en el robo investigado por el fiscal Mariano Moyano quedó clara a partir del análisis del celular secuestrado al chofer de una banda que fue detenido una semana después del hecho cometido en una vivienda del barrio Las Avenidas.

Agentes de la DDI detienen al sospechoso durante un allanamiento.

En esa ocasión, junto a otras dos personas, habría ingresado tras forzar una reja y ventanas a una casa en inmediaciones de las calles Ayolas y Fleming donde redujeron a un hombre de 89 años y una mujer de 84. Los delincuentes usaron guantes, tenían sus rostros cubiertos y tras atar a las víctimas escaparon con 200 dólares, 900 mil pesos y un celular.

Tras el nuevo aval de la Justicia de Garantías, efectivos de la DDI ingresaron a una casa en Gutenberg y De los Inmigrantes, pero Binot escapó por la parte trasera: estaba descalzo y apenas tenía un pantalón corto porque estaba durmiendo.

“Su habitación estaba preparada para escapar porque tenía una ventana sin rejas ni traba por la que llegaba a un patio interno donde podía correr una chapa e ingresar a un pasillo común de la manzana. Hizo ese recorrido, pero fue aprehendido”, informaron autoridades policiales.

En la habitación de Binot hallaron un "kit" de trabajo compuesto por un pasamontañas negro, una pistolera marrón, guantes negros y un revolver marca Colt calibre .38, elementos acomodados en una repisa metálica.

Apenas concluidas las actuaciones de rigor, el fiscal Mariano Moyano ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.