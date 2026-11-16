La Secretaría de Seguridad tendrá un incremento presupuestario del 50,1%, el mayor entre las áreas del gobierno municipal.

El intendente Guillermo Montenegro elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2027, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva y los cálculos correspondientes a los entes descentralizados. La propuesta contempla un presupuesto consolidado de $719.676 millones, frente a los aproximadamente $521.000 millones previstos para el ejercicio 2026, lo que representa un incremento interanual del 38%, por encima de la inflación del 33,1% registrada en octubre.

Uno de los puntos centrales de la propuesta económica del Ejecutivo es el refuerzo de los recursos destinados a seguridad, un área que tendrá el mayor incremento porcentual entre las distintas jurisdicciones municipales. Para financiar esa política, el gobierno plantea un aumento adicional de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), por encima del mecanismo de actualización inflacionaria que ya tiene incorporado el tributo.

Fuentes municipales aseguraron a 0223 que ese incremento será de un 9% por encima de la inflación, si bien el mensaje de elevación de la Ordenanza Impositiva no precisa cuál será el porcentaje de ese incremento extraordinario. En tanto, una comparación de las alícuotas correspondientes a las distintas categorías de valuación fiscal entre las ordenanzas de 2026 y 2027 indica que la variación se ubica en torno al 42%, en cuanto a uno de los componentes de la fórmula para calcular la TSU.

El intendente Guillermo Montenegro elevó al Concejo Deliberante el Presupuesto 2027, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva y los cálculos de los entes descentralizados.

La decisión aparece explicitada en los fundamentos de la ordenanza. Allí, el Ejecutivo sostiene que la TSU se proyecta para atender la política de lucha contra el delito, mediante mayores recursos para la Secretaría de Seguridad y el sostenimiento de inversiones en prevención, equipamiento, tecnología y presencia territorial.

En paralelo, el Presupuesto asigna a la Secretaría de Seguridad una partida que registra un crecimiento del 50,1% respecto del ejercicio anterior. En total, se prevén $17.323 millones para la adquisición de bienes y la contratación de servicios, distribuidos entre la colaboración con las fuerzas provinciales y nacionales y las acciones de protección comunitaria y prevención del delito.

Entre las principales erogaciones previstas figura el mantenimiento del sistema de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), con $1.880 millones, y otros $2.043 millones para el tendido de fibra óptica asociado. También se proyecta la compra de nuevas cámaras y un servidor de almacenamiento que permitirá procesar cerca de un 30% más de imágenes que durante el ejercicio actual.

La Secretaría de Seguridad tendrá un incremento presupuestario del 50,1%, el mayor entre las áreas del gobierno municipal.

El plan de inversiones contempla además la adquisición de diez camionetas por $723,1 millones y el mantenimiento y la compra de repuestos para los móviles de la Patrulla Municipal. En cuanto a la colaboración con las fuerzas de seguridad, se incluyen $5.077 millones para el alojamiento de efectivos federales, $900 millones para sus traslados y $2.131 millones para combustible y mantenimiento operativo de los móviles de la Policía bonaerense.

La apuesta por seguridad se inscribe en un presupuesto que también contempla incrementos para otras áreas. Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado tendrá una suba del 42,1%, mientras que Salud contará con un aumento del 41%, de acuerdo con los fundamentos presentados por el Ejecutivo.

En el caso de la TSU, el esquema general de actualización de los tributos se mantiene vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado a octubre, tal como establece el artículo 290 de la Ordenanza Fiscal. No obstante, el gobierno incorpora para la tasa urbana un componente adicional asociado al financiamiento de la política de seguridad, que se suma a ese mecanismo de actualización.