Alejandro Vilches presentó su renuncia este lunes como secretario nacional de Discapacidad, alegando razones personales en una carta dirigida a las autoridades. Su salida se da en un contexto de tensión generado por los ajustes contemplados en el Presupuesto 2027, que provocaron críticas tanto dentro del gobierno como desde la oposición.

El Ministerio de Salud nacional se encuentra actualmente evaluando quién ocupará el cargo vacante tras la dimisión de Vilches. La decisión se produce luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso una propuesta presupuestaria que incluye recortes en el área de discapacidad, situación que generó malestar entre sectores internos que afirmaron no haber sido consultados previamente.

El proyecto, según denunciaron las organizaciones del colectivo, también incluye un recorte de alrededor del 25 por ciento en términos reales

La senadora Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, fue una de las voces más críticas frente a los ajustes en discapacidad, lo que reflejó un fuerte rechazo político a la medida. Frente a esta situación, desde el gobierno nacional se reconoció la posibilidad de revisar las partidas asignadas a dicha área para el próximo año.

En paralelo, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en la elaboración de una nueva ley que sustituya la emergencia vigente en materia de discapacidad, lo que también forma parte del contexto en el que se produjo la salida de Vilches.

La política pública en discapacidad abarca múltiples ámbitos como salud, educación, transporte y empleo, y requiere de una coordinación interministerial para abordar la diversidad de derechos y necesidades involucradas. Por su naturaleza transversal, las medidas en esta área demandan la colaboración entre diferentes organismos estatales y actores sociales.

Originalmente, el organismo rector de discapacidad no pertenecía al Ministerio de Salud, pero tras su integración a esa cartera, la Secretaría mantuvo su dinámica de trabajo articulado con otros sectores. El Ministerio de Salud interviene en los asuntos que le competen y ofrece asesoramiento técnico cuando es requerido, aunque la definición de políticas en discapacidad exige una gestión conjunta entre varias áreas del Estado.