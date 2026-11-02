Quilmes se reforzó con un alero estadounidense

El alero tuvo un paso por nuestro país en Argentino de Junín.

Manuel Alonso Hernández, conocido como “Manny”, llega para ocupar el lugar de Federico Elías en el plantel que disputa la Liga Argentina de Básquet. El alero nacido en Estados Unidos, de 1,93 metros y 35 años cuenta con una amplia trayectoria internacional, principalmente en el básquet mexicano, y conoce la competencia argentina tras su paso por Argentino de Junín durante la temporada 2024/25, en la que promedió 16,4 puntos por partido.

Su experiencia más reciente fue en el Worthing Thunder de Inglaterra, con promedios de 19 puntos, 8 rebotes y 3,3 asistencias.

Con capacidad anotadora y experiencia en distintas ligas, Hernández se suma al equipo dirigido por Sebastián Saborido para reforzar el perímetro del "cervecero".



