“Identificación positiva”: a 8 años del hallazgo del ARA San Juan, la noche en que terminó la búsqueda

Era viernes 16 de noviembre de 2018 y la búsqueda del ARA San Juan estaba a punto de terminar sin resultados. Ocean Infinity, la empresa estadounidense contratada para rastrear el lecho marino, había anunciado esa semana que abandonaría la expedición, al menos de forma temporal. Habían pasado dos meses de trabajo y un año entero desde que el submarino se había perdido rumbo a Mar del Plata.

Un día antes, el jueves 15, se había cumplido el primer aniversario de la última comunicación con la nave. El presidente Mauricio Macri encabezó un homenaje a los 44 tripulantes y prometió seguir buscando hasta encontrarlo, a pesar de que los familiares aseguraban que habían tenido que ir a buscarlo con un privado. Esa misma noche llegó el aviso: el buque Seabed Constructor había detectado un nuevo contacto en el fondo, el número 24 desde que la empresa rastreaba la zona.

Macri en el homenaje del 15 de noviembre de 2018, un día antes de que se confirmara el hallazgo. Foto 0223.

El barco cambió de rumbo y envió un robot submarino. Ya en la jornada del viernes, la imagen del vehículo remoto dio lo que nadie se animaba a esperar: la identificación positiva del ARA San Juan, a 907 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde funcionaba el centro de operaciones.

El ARA San Juan volvía de Ushuaia a Mar del Plata cuando se perdió su rastro, el 15 de noviembre de 2017.

Esa noche del viernes, la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa comunicaron oficialmente el hallazgo. Las primeras imágenes eran poco nítidas, pero mostraban un campo de escombros de unos 100 por 80 metros. El sábado 17, el vocero Enrique Balbi explicó en conferencia de prensa que todo sugería una implosión muy cerca del fondo, aunque faltaba certeza. Aclaró que ese fenómeno ocurre cuando la presión supera la resistencia del casco.

Macri habló en cadena nacional, definió esa jornada como “el día más triste” y decretó tres días de duelo nacional. El ministro de Defensa, Óscar Aguad, reconoció que el país no tenía el equipamiento para sacar un buque de esas características del fondo del mar. El jefe del Estado Mayor, José Villán, pidió prudencia y dijo que cualquier decisión dependería de una orden judicial.

Para entender qué se había encontrado, había que volver a aquel 15 de noviembre de 2017. El capitán Claudio Javier Villamide había reportado ocho comunicaciones sobre una falla en las baterías. En la última, informó el ingreso de agua por el sistema de ventilación, un cortocircuito y un principio de incendio. Después, silencio.

El buque Seabed Constructor, de Ocean Infinity, fue el que detectó el punto de interés 24.

Ocean Infinity informó que cobraría USD 7,5 millones por el hallazgo. El contrato establecía que solo recibiría el pago si lo encontraba.

Ocho años después, el submarino sigue en el fondo del mar y los 44 tripulantes siguen presentes en Mar del Plata. Esa certeza llegó a fines de 2018, pero la discusión por lo que pasó continúa en la Justicia.