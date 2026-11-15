La Armada rindió homenaje a los tripulantes del ARA “San Juan” a nueve años de su última patrulla

Esta mañana, en el Museo del Comando de la Fuerza de Submarinos, ubicado en Escollera Norte de Playa Grande, se realizó la ceremonia por el noveno aniversario del naufragio del submarino ARA “San Juan” y sus 44 tripulantes.







La ceremonia fue presidida por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay; quien estuvo acompañado por el Intendente del Partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el Director General de Administración Financiera de la Armada y Presidente del Consejo Asesor del Arma Submarina, Contraalmirante, Rodrigo Fabian Ataún; el Comandante del Área Naval Atlántica y Jefe de la Base Naval Mar del Plata, Contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn ; y el Comandante de la Fuerza de Submarinos, Capitán de Navío Walter Darío Tigero.

También se contó con la presencia de autoridades navales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, titulares de destinos de la zona naval 69, asociaciones de Veteranos de la Guerra de Malvinas, la Asociación de Suboficiales Submarinistas Argentinos, familiares de los 44 marinos y entidades del ámbito local.







La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, ejecutada por los acordes del Banda de Música del Área Naval Atlántica. Luego, el Comandante de la Fuerza de Submarinos pronunció palabras alusivas en las que se refirió a los 44 tripulantes: “Hace nueve años, el submarino ARA “San Juan” no regresaba a este, su apostadero natural. Por eso, estar hoy aquí, junto a este memorial, no es solamente cumplir con una ceremonia. Es recordar a quienes fueron nuestros camaradas, acompañar a sus familias y reafirmar el compromiso de la Armada con su memoria y con el legado que nos dejaron”.

“En este noveno aniversario, nos corresponde honrar a nuestros camaradas y transmitir el ejemplo de servicio que nos dejaron. En su formación, en su adiestramiento y en el cumplimiento de la misión asignada, expresaron la manera de ser submarinista. Esa manera de ser se construye con años de formación y de servicio, con estudio, esfuerzo y perseverancia. Pero, sobre todo, con la confianza mutua que existe entre quienes comparten el mismo acero y la misma boina negra ”, manifestó el Capitán Tigero. “Hoy, al renovar nuestro homenaje de aquel trágico 15 de noviembre: Su ejemplo nos acompaña. Su legado permanece. Y su patrulla continúa”.

Para finalizar el Comandante de la Fuerza de Submarinos, expresó:“Ruego a Nuestra Señora Stella Maris que los acompañe en su eterna patrulla, que proteja a sus familias y que guíe siempre a quienes tengan la responsabilidad de llevar nuevamente nuestro pabellón a inmersión. Plana Mayor y Dotación del Submarino ARA “San Juan”: ¡Presentes!”.

Luego de que el Diacono Antonio Shugt realizara una invocación religiosa se procedió a la colocación de ofrendas florales a cargo de los familiares de los tripulantes y por parte de la Armada Argentina. Luego se ejecutó un toque de silencio en homenaje a los 44 tripulantes del submarino que descansan en patrulla eterna. La ceremonia finalizó con la entonación de la Marcha de la Armada.