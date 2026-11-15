A 9 años del hundimiento del ARA San Juan, el dolor de las familias sigue intacto: “Hay ausencias que no se reemplazan”

Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, pero para las familias de los 44 tripulantes el tiempo parece haber sido mucho más. El paso de los años no hizo más sencillas las ausencias ni apagó el reclamo de justicia.

En un nuevo aniversario de la tragedia, algunos de los familiares de los tripulantes desaparecidos coinciden en que cada 15 de noviembre es una oportunidad de nombrarlos y de mantener viva la memoria de los 44. Por eso hoy, vuelven a poner el foco en los recuerdos, en las historias de cada uno.

Para Luis, el papá de Alejandro Tagliapietra, "los aniversarios representan lo que tuvimos y ya no tenemos, el antes y el después", y reconoce que aunque cada día es difícil, los 15 de noviembre multiplican el dolor.

Su vida también cambió drásticamente. Antes de la desaparición del submarino tenía un estudio jurídico consolidado, pero cuando empezó a notar que algo no andaba bien dejó todo para dedicarse plenamente a buscar a su hijo. Y cuando la certeza del hundimiento llegó, empezó una nueva etapa: la de perseguir la justicia.

Tagliapietra indicó que el proceso judicial no permitió conocer la verdad sobre lo ocurrido y que hoy espera que la Cámara Federal de Casación Penal revise lo actuado: "No me llena ninguna condena, no me llena que nadie vaya preso. Pero sí creo que nos debemos la verdad de lo que pasó".

Para la esposa de Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, Andrea Mereles, estos nueve años fueron un aprendizaje forzado sobre convivir con una ausencia que ni ella ni sus hijos eligieron. "Cada aniversario es volver a vivir aquel dolor. No hay un año que sea más fácil que otro", contó a 0223.

"Perdí a mi compañero de vida, pero mis hijos perdieron algo irremplazable: la posibilidad de crecer junto a su papá", expresó Andrea y agregó: "Hay ausencias que no se reemplazan. Ellos tuvieron que aprender a crecer sin su papá y yo tuve que aprender a ser madre y padre en muchas situaciones, aun cuando también estaba atravesando mi propio dolor".

A la hora de hablar sobre la memoria de los tripulantes, Andrea planteó una preocupación que atraviesa a todos los familiares: "No queremos que se los recuerde solamente por cómo murieron, sino por cómo vivieron y por quiénes fueron". También insistió en que el reclamo de justicia sigue latente: "No buscamos venganza, buscamos justicia. Queremos que se conozca toda la verdad".

La esposa de Alberto Sánchez, Marcela Fernández, también siente con intensidad la llegada de esta fecha. Nueve años después de la tragedia, los recuerdos siguen intactos: "Este año, como todos, es muy fuerte para nosotros. Queremos que los 44 no sean olvidados", expresó Marcela y remarcó su deseo de que el 15 de noviembre sea declarado Feriado Nacional en homenaje a los "Héroes de la Patria".

Miguel Ángel Toconás, hermano de Mario Armando, afirmó que "el atravesar estas fechas es recordar aquellos dias donde uno sabía que Marito estaba navegando en el submarino. Recordar esas últimas charlas y lindos momentos que paso antes de emprender el viaje de regreso lo contento que estaba de conocer Usuhaia y compartir esas fotos q se saco en aquella ciudad. El saber que se cumplen 9 años de lo acontecido es algo muy doloroso, para uno es volver aquel momento y recordar todo lo vivido como si fuera ayer, es una herida abierta en mi corazón".

A su vez, declaró que "el enterarme de la noticia me lastimo muchísimo jamás pensé de vivir todo lo q viví hasta el dia de hoy. Me falta un pedazo de mi corazón, siempre lo espere y siempre lo tendré presente en mi. Todos los dias lo pienso y digo que distinto hubiese sido la vida si estuviera él con nosotros, muchos planes y proyectos que quedaron estancados, se me hizo dificil volver a mi ciudad sin saber nada de mi hermano".

Por último, Marcela, aseguró que este año, al igual que todos los anteriores, viven esta fecha con mucho dolor: "Pasaron nueve años y siguen presentes como siempre". Desde ese día, todo cambió en su vida y "nada volvió a ser igual. Hoy vivo con su ausencia, pero también con el orgullo de que fue un Héroe de la Patria y con la lucha de que no se los olvide nunca", reveló.

Asimismo, señaló que su deseo es que la sociedad recuerde que "eran 44 héroes de la Patria, que dieron su vida cumpliendo su deber. Que sigan siempre presentes, que nunca se los olvide. Por eso pedimos que se declare feriado nacional el 15 de noviembre".

Por último, aseguró que siguen esperando justicia. "Hubo un juicio, pero quedó en una condena en suspenso y tres absueltos. No nos conforma, seguimos luchando para que se haga justicia de verdad por los 44".

A nueve años del hundimiento, este año el recuerdo volverá a reunirlos. Y la fecha ya no será un día únicamente para conmemorar la tragedia, sino también para sostener una memoria colectiva y seguir reclamando justicia.