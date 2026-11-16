Lunes de lluvias y tormentas: cómo sigue el clima esta semana en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Tal como estaba previsto, la semana comenzó con lluvias y el pronóstico no es para nada optimista para los próximos días en Mar del Plata.

El lunes comenzó con lluvias durante la madrugada pero con una mañana con un cielo amenazante aunque con una temperatura alta, de 19 grados. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 24 grados y existe probabilidad de lluvias y tormentas hacia la segunda mitad del día. Por la tarde y la noche se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, soplará predominantemente del sector noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante el día. Por la noche, el viento será moderado.

Según algunos sitios especializados del tiempo, la lluvia será más intensa entre las 16 y las 18 horas de la tarde y se prolongará desde las 20 hasta las 9 de la mañana del martes.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana en Mar del Plata

El pronóstico extendido anticipa temperaturas primaverales para los próximos días, con máximas que oscilarán entre los 22 y los 25 grados.

Para el martes se esperan lluvias, pero con una mínima de 14 grados y una máxima de 23, mientras que el miércoles las marcas térmicas se ubicarán entre los 12 y los 22 grados.

El jueves tendrá temperaturas de entre 10 y 22 grados. En tanto, para el viernes se pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 24, pero con lluvias.

Durante el fin de semana, las condiciones térmicas se mantendrán agradables. El sábado podría ser el día más cálido del período, con una máxima prevista de 25 grados, mientras que el domingo la temperatura alcanzaría los 24 grados, con una mínima de 9.