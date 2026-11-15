El Niño y los seguros de autos: crecen las consultas en Mar del Plata por las coberturas ante inundaciones y granizo

Cuando el pronóstico anuncia lluvias intensas, posibles inundaciones o caída de granizo, la preocupación de muchos automovilistas ya no pasa solamente por dónde dejar estacionado el auto, sino también por saber si el seguro responderá ante un eventual daño.

Con la llegada de El Niño y la posibilidad de que se intensifiquen los fenómenos climáticos, en Mar del Plata crecen las consultas sobre qué cubren las pólizas, cuánto cuesta estar protegido y cuáles son las diferencias entre contratar un seguro básico o uno de terceros completo.

En diálogo con 0223, el asegurador Cristian Hidalgo explicó que una de las preguntas más frecuentes está relacionada con los alcances de los seguros y las exclusiones ante situaciones climáticas adversas.

"Sí hay más consultas, la gente pregunta qué cubre y qué no cubre", sostuvo. En ese sentido, aclaró que las prestaciones varían según el ramo del seguro: no funcionan de la misma manera para una vivienda, un comercio o un automóvil.

En algunos casos, como los seguros integrales de comercio o de hogar, puede ser necesario contratar un adicional específico para contar con protección contra inundaciones.

Qué cubren los seguros de autos ante inundaciones y granizo

En el caso de los vehículos, Hidalgo indicó que "en casi todas las compañías de primer nivel tienen cobertura de granizo e inundación, por ende estarían cubiertos de terceros completo para arriba", explicó.

Esto significa que quienes cuentan únicamente con un seguro de responsabilidad civil básica no necesariamente tienen protección frente a estos fenómenos meteorológicos. En cambio, las pólizas de terceros completo y las de todo riesgo suelen contemplar estos daños, aunque siempre es importante revisar las condiciones particulares de cada contrato.

Por eso, ante la posibilidad de episodios de lluvias intensas y anegamientos, una de las principales recomendaciones es consultar con la aseguradora qué riesgos están efectivamente cubiertos y cuáles requieren una protección adicional.

Cuánto cuesta asegurar un auto con cobertura contra inundaciones

El precio de una póliza depende de distintas variables, pero dos de las principales son el valor del vehículo y su antigüedad. De acuerdo con Hidalgo, un seguro de terceros completo para un automóvil de uso habitual, de modelos 2015, 2017 o 2018, puede oscilar entre los $80.000 y los $90.000 mensuales.

Sin embargo, aclaró que no existe una tarifa uniforme y que los valores pueden variar considerablemente según la compañía y las características del asegurado.

"El valor del auto impacta de lleno en el costo del seguro y el año del auto", detalló. Además, explicó que algunas empresas utilizan sistemas de scoring para establecer los precios, mediante los cuales también se evalúa el perfil del conductor.

Entre los factores que pueden incidir en el costo aparecen la edad de quien maneja y la siniestralidad asociada al vehículo. Por eso, dos personas con autos similares pueden recibir cotizaciones diferentes.

Las diferencias entre una cobertura básica y una más completa

A la hora de buscar una alternativa más económica, también es importante tener en cuenta qué prestaciones se resignan. Hidalgo reveló que no es posible quitar únicamente las coberturas de granizo e inundación y conservar todos los demás beneficios de un seguro de terceros completo.

Al pasar a una póliza más básica, también pueden quedar excluidas otras protecciones, como las correspondientes a cristales, cerraduras, parabrisas y luneta.

En ese sentido, mencionó que existen coberturas de menor costo, con valores aproximados de entre $65.000 y $70.000 mensuales, aunque la diferencia de precio implica perder algunas prestaciones.

Por su parte, el seguro contra todo riesgo representa una alternativa de mayor costo y ofrece una protección más amplia frente a distintos tipos de daños.

"Todo depende de la compañía, no es un precio que vos digas que todas valen lo mismo", remarcó el asegurador, al insistir en que las cotizaciones pueden cambiar significativamente según las características del vehículo y el sistema de evaluación que utilice cada empresa.

La importancia de revisar el seguro antes de las tormentas

Con la posibilidad de que El Niño favorezca condiciones meteorológicas adversas, conocer los alcances de la póliza se vuelve una cuestión central para los conductores marplatenses. No se trata solamente de comparar precios, sino de saber qué respaldo ofrece cada compañía ante una inundación, la caída de granizo u otros daños ocasionados por el clima.

En ese escenario, revisar el contrato, consultar las exclusiones y verificar si se cuenta con cobertura de granizo e inundación puede evitar sorpresas al momento de necesitar asistencia.

Así, frente a un fenómeno climático que puede poner en riesgo tanto a los vehículos como a las viviendas, la prevención también pasa por tener un seguro adecuado y conocer exactamente qué situaciones contempla.