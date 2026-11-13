Rige un alerta por tormentas fuertes: a qué hora llueve en Mar del Plata

Luego del veranito, un viernes gris e inestable en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

La semana corta laboral no termina de la mejor manera en materia climática con un viernes nublado, inestable y con un alerta meteorológico vigente que promete tormentas y mucha agua.

Según el pronóstico del tiempo para este 13 de noviembre, anticipa una jornada con condiciones meteorológicas inestables y la posibilidad de tormentas en Mar del Plata.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones escasa -de entre 0 y 10%-. La temperatura rondará los 14 grados y el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El SMN mantiene vigente un alerta amarilla para Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Para la tarde, el cielo se pondrá más oscuro y desmejoran las condiciones, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones que aumentará al 10-40%. La temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que el viento rotará al sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Tormentas fuertes durante la noche

El panorama más complicado llegará durante la noche. El pronóstico anticipa tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70 y el 100%.

La temperatura se ubicará en torno a los 17 grados y el viento continuará del sector norte, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

El SMN mantiene vigente un alerta amarilla para Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

El SMN estableció un alerta amarilla por tormentas fuertes. Mar del Plata y las ciudades vecinas serán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. El informe añade que podrían estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Según los principales sitios webs del clima, a partir de las 20 podrían a caer las primeras gotas pero las precipitaciones fuertes comenzarían cerca de la medianoche y se prolongarían hasta las 5 de la madrugada del sábado.