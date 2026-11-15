¿Se puede disfrutar de la playa?: así estará el clima este domingo en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá este domingo una jornada con poco sol, bastante viento y temperaturas moderadas. El pronóstico anticipa un día mayormente nublado, con una máxima de 19 grados y condiciones que se mantendrán sin grandes cambios hasta la noche.

Desde temprano, el viento del sector este-noreste se hará sentir en la ciudad, con velocidades de entre 24 y 28 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 43 km/h. Un factor que, sumado a la nubosidad, hará que la temperatura se sienta un poco más baja.

Por el momento, no se esperan precipitaciones importantes. Si bien durante la jornada la probabilidad de lluvia alcanza el 25%, los registros previstos indican 0 milímetros de agua acumulada. Tampoco hay posibilidades de tormentas eléctricas.

Con ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora, el viento será un factor clave durante la jornada.

Durante la tarde, el cielo continuará mayormente cubierto, con una nubosidad del 85% y una humedad que trepará al 95%.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Hacia el cierre del domingo, la temperatura descenderá hasta los 17 grados, aunque la sensación térmica podría ubicarse en torno a los 15. El viento rotará al noreste, con una intensidad de 20 km/h y ráfagas de hasta 39 km/h.

De esta manera, el domingo marplatense tendrá como protagonistas a las nubes y el viento. Sin lluvias a la vista, pero lejos de las condiciones ideales para disfrutar de una jornada plenamente primaveral en la costa.