Sábado con ráfagas de hasta 59 km/h y agua: clima inestable en Mar del Plata

El organismo pronosticó una máxima de 19° para este sábado 14 de noviembre en Mar del Plata.

Después de un viernes con alerta amarillo por tormentas durante la noche y la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un sábado ventoso en Mar del Plata, que estará marcado por chaparrones y lluvias aisladas.

De acuerdo al organismo, se espera un comienzo de jornada inestable, con precipitaciones y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector sudeste.

Asimismo, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 19° y una mínima de 13°, además de nuevas lluvias durante la tarde, cuando las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar los 59 km/h desde el sur.

El viento correrá con fuerza a lo largo de todo el sábado en Mar del Plata.

Por la noche, el SMN no prevé nuevas precipitaciones, aunque sí vientos del este con ráfagas de entre 51 y 59 km/h. En el final, se estima que la temperatura descienda a los 13° y que el cielo permanezca mayormente nublado.

Más allá del cierre del sábado, se registrarían nuevas lluvias aisladas en la mañana del domingo, jornada en la que la máxima alcanzaría los 20°. Además, los vientos perderían intensidad durante gran parte del día, aunque volverían a intensificarse hacia la noche.