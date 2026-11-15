Vuelve a subir la temperatura, pero anuncian más tormentas para este lunes en Mar del Plata

El pronóstico del tiempo para este lunes 16 de noviembre en Mar del Plata.

Después de un domingo nublado y ventoso en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la temperatura seguirá en ascenso este lunes 16 de noviembre, aunque también advirtió por la llegada de lluvias a partir de la tarde.

En principio, el organismo prevé una noche con 17°, cielo mayormente nublado y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector norte.

Por su parte, se espera un inicio de semana con una temperatura máxima de 24° y una mínima de 15°, en una jornada que tendrá una mañana nuevamente nublada y tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

El SMN pronosticó tormentas aisladas durante la tarde y noche del lunes en Mar del Plata.

En cuanto al viento, soplará de manera moderada, a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, proveniente del noreste durante la mañana y la tarde. Hacia el cierre de la jornada, disminuirá su intensidad y se ubicará entre los 7 y 12 km/h.

De cara al martes, el SMN no anticipó grandes modificaciones en el termómetro, con 23° de máxima y 14° de mínima. Además, anunció tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, y chaparrones para la tarde y la noche.