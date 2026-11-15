Vuelve a subir la temperatura, pero anuncian más tormentas para este lunes en Mar del Plata
El termómetro volverá a subir, aunque las precipitaciones opacarán el calor de la jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un domingo nublado y ventoso en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la temperatura seguirá en ascenso este lunes 16 de noviembre, aunque también advirtió por la llegada de lluvias a partir de la tarde.
En principio, el organismo prevé una noche con 17°, cielo mayormente nublado y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector norte.
Por su parte, se espera un inicio de semana con una temperatura máxima de 24° y una mínima de 15°, en una jornada que tendrá una mañana nuevamente nublada y tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
En cuanto al viento, soplará de manera moderada, a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, proveniente del noreste durante la mañana y la tarde. Hacia el cierre de la jornada, disminuirá su intensidad y se ubicará entre los 7 y 12 km/h.
De cara al martes, el SMN no anticipó grandes modificaciones en el termómetro, con 23° de máxima y 14° de mínima. Además, anunció tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, y chaparrones para la tarde y la noche.
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