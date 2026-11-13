Alerta amarilla por tormentas en Mar del Plata: cómo estará el tiempo este sábado

El mal tiempo marcará el comienzo del sábado en Mar del Plata. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este viernes y la madrugada del sábado, que alcanza también a la costa de Mar Chiquita y al partido de General Alvarado.

Según el pronóstico, la jornada del sábado 14 de noviembre tendrá una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 19°C. Las precipitaciones podrían extenderse durante las primeras horas del día, aunque se espera una mejora progresiva hacia la tarde.

Alerta amarilla por tormentas: qué advierte el SMN

El organismo nacional indicó que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Cómo estará el tiempo durante el sábado en Mar del Plata

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la madrugada se esperan tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 15°C y ráfagas de viento de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Por la mañana continuarán las lluvias, aunque con menor intensidad, y la temperatura rondará los 17°C. Para la tarde se prevén lluvias aisladas y una máxima de 19°C, mientras que durante la noche el cielo estará mayormente nublado y el termómetro descenderá hasta los 13°C.

El viento tendrá velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora en distintos momentos del día.