Robaron reflectores y cables de una iglesia

Dos jóvenes de 20 y 21 años acusados de sustraer elementos de una iglesia ubicada en inmediaciones de Tetamanti y Mario Bravo fueron aprehendidos por personal policial luego del aviso que dio un transeúnte y trasladados a Tribunales para prestar declaración.

Los oficiales de la comisaría decimosexta fueron alertados por un vecino sobre el paso de dos sujetos que habían sustraído elementos de un establecimiento religioso y escapado por un sendero situado en un descampado, con salida hacia las calles Olazar y Manrique.

Los uniformados observaron a dos hombres que salían del sendero e intentaron identificarlos y durante el palpado preventivo se constató que uno de ellos llevaba un reflector negro marca con un tramo de cable cortado y una cuchilla tipo serrucho; mientras que el segundo tenía en su poder un rollo de cable de tendido eléctrico cortado en ambos extremos y un guante negro.

Tienen 20 y 21 años.

El personal policial constató que uno de los reflectores instalados en el frente presentaba el cable cortado y que también había cableado faltante sobre el portón de acceso: los elementos observados coincidían con las características de los que habían sido hallados en poder de los sospechosos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale, dispuso la aprehensión de ambos jóvenes por el delito de robo y el traslado a Tribunales para prestar declaración.