El presupuesto municipal 2027 que el gobierno de Guillermo Montenegro elevó al Concejo Deliberante coloca a la seguridad entre las principales prioridades de inversión, con un aumento significativo de los recursos destinados tanto al funcionamiento de las fuerzas policiales como al fortalecimiento de los dispositivos municipales de prevención del delito. La planificación contempla más fondos para combustible, alojamiento y traslado de efectivos, mantenimiento de cámaras, ampliación de la infraestructura tecnológica y renovación de la flota de vehículos.

Los números reflejan esa orientación, donde el financiamiento se logrará con un incremento real de la Tasa de Servicios Urbanos. Dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad, el programa Fuerzas de Seguridad pasará de contar con $3.158 millones en 2026 a $8.300 millones en 2027, lo que representa una suba del 162%. Por su parte, Protección Comunitaria y Prevención del Delito tendrá un presupuesto de $17.787 millones, frente a los $12.164 millones estimados para el ejercicio actual, una suba del 46%.

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El detalle por programas permite observar cómo se distribuye ese crecimiento. En Protección Comunitaria y Prevención del Delito, los recursos destinados a personal pasarán de $6.160 millones a $8.848 millones, un incremento del 43%. Sin embargo, el aumento más pronunciado estará en los bienes de uso, que crecerán un 127%, de $1.815 millones a $4.135 millones.

Dentro de ese rubro, la partida para maquinaria y equipos tendrá una suba del 198%: pasará de $854 millones a $2.550 millones. En tanto, los equipos de seguridad aumentarán un 64%, de $961 millones a $1.584 millones. El esquema presupuestario también contempla un incremento del 51% en Coordinación y Administración, que pasará de $4.747 millones a $7.205 millones.

En este último caso, uno de los componentes que incide en la evolución es la restitución de horas extras. Según el detalle presupuestario, durante 2026 se habían previsto $1.818 millones para ese concepto, pero se descontaron $1.511 millones, una modificación que impactó sobre los recursos disponibles para el área.

Más cámaras, notificaciones y patrullaje

Las metas físicas incorporadas al presupuesto permiten conocer qué objetivos se fijó el Ejecutivo para el próximo año. En el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se proyecta pasar de 26.530 imágenes procesadas en 2026 a 35.000 en 2027, lo que representa un crecimiento cercano al 32%. La cifra está en línea con la incorporación de nuevas cámaras y un servidor de almacenamiento que, según el mensaje de elevación, permitirá procesar alrededor de un 30% más de imágenes.

También se prevé incrementar las notificaciones a las fuerzas de seguridad, que pasarían de 38.819 a 56.000 durante el próximo ejercicio, una suba del 44%. En paralelo, el Municipio proyecta aumentar de 259 a 300 la cantidad de vehículos removidos de la vía pública.

Otro de los indicadores que presenta un salto significativo es el denominado "KM área patrullada". De acuerdo con la programación oficial, pasará de 1.008 en la estimación para 2026 a 3.024 en 2027. Se trata de una meta que triplica el valor del ejercicio anterior, aunque el documento no precisa la metodología utilizada para medir ese indicador.

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El financiamiento de las fuerzas policiales

El programa Fuerzas de Seguridad tiene como eje la colaboración interjurisdiccional con los organismos provinciales y nacionales. El Ejecutivo plantea sostener y mejorar la logística de la Policía Bonaerense, que tiene a su cargo el patrullaje de las calles del partido, y garantizar el despliegue de unidades operativas de fuerzas federales en el territorio de General Pueyrredon.

Para ese objetivo, el presupuesto contempla $5.077,6 millones para el alojamiento de efectivos federales y otros $900 millones para su traslado. Además, se destinarán $2.131,5 millones al combustible y mantenimiento operativo de los móviles de la Policía Bonaerense.

El presupuesto aumentan considerablemente la inversión para el despliegue de las fuerzas federales.

En el mensaje de elevación, el gobierno sostiene que, a partir del convenio marco con el Ministerio de Seguridad bonaerense y sus respectivos protocolos adicionales, se proyecta una mejora en la logística y los recursos asignados. En cuanto a las fuerzas federales, el despliegue se enmarca en el convenio de asistencia y cooperación en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito firmado con el Ministerio de Seguridad Nacional. En la documentación no se aclaró si el aumento considerable en la inversión vendrá de la mano de un refuerzo en la cantidad de efectivos federales.

Por el lado de la estructura municipal, el Ejecutivo prevé destinar $1.880 millones al mantenimiento del sistema de cámaras del COM y otros $2.043 millones al tendido de fibra óptica. También se proyecta la compra de 10 camionetas por $723,1 millones, además de fondos para el mantenimiento y los repuestos de los vehículos de la Patrulla Municipal.