El instructor declaró que esta no habría sido la primera vez que recibía este tipo de planteos.

Una denuncia penal presentada el 12 de noviembre en Balcarce puso en la mira al Área de Licencias de Conducir municipal, luego de que un instructor vial revelara un presunto ofrecimiento de 100.000 pesos para facilitar la aprobación de los exámenes teóricos y prácticos.

El jefe del área, al tomar conocimiento de la situación, se presentó en la Estación de Policía Comunal para dejar constancia formal de los hechos, los cuales involucran a un inspector de Tránsito. La denuncia surgió luego de que un instructor y examinador vial informara a su superior haber recibido mensajes de WhatsApp de un colega, solicitando su intervención para que una joven pudiera superar las evaluaciones necesarias para obtener la licencia.

El instructor declaró que esta no habría sido la primera vez que recibía este tipo de planteos. Además del dinero, mencionó que el inspector intentó contactarlo personalmente y ofreció obsequios como bebidas alcohólicas y postres para lograr su colaboración. “Nunca acepté ninguna de esas propuestas”, aseguró, y explicó que decidió denunciar porque estaba cansado de esas presiones.

El testimonio también aludió a otra trabajadora del sector, actualmente de licencia por maternidad, que habría enfrentado situaciones similares. Su declaración podría ser clave para el avance de la investigación.

Además de la presentación ante la Policía, el jefe del Área de Licencias de Conducir elevó dos notas a la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad para dejar asentados los hechos dentro de la estructura administrativa local.

Ahora, la investigación tendrá que determinar si existieron efectivamente los ofrecimientos, si hay más personas involucradas y reunir pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido. Este caso genera preocupación sobre los controles internos en un área fundamental para garantizar que quienes obtienen licencias de conducir estén debidamente preparados.

La gravedad radica en que cualquier intento de alterar los exámenes mediante sobornos no solo compromete la transparencia administrativa, sino también la seguridad vial. Por el momento, los hechos denunciados están en etapa de investigación y su veracidad será definida por la Justicia.