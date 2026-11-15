Se pelearon en la calle y apuñaron a un chico de 15 años por la espalda

Un adolescente de 15 años fue apuñalado el domingo a la mañana tras una pelea en la ciudad de Balcarce y el agresor, de 18, fue aprehendido y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán: este lunes será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Autoridades policiales confirmaron que el hecho quedó al descubierto tras el aviso de operadores del Centro de Monitoreo de esa localidad que refirieron la presencia de varias personas peleando en la esquina de las calles 17 y 4.

El personal policial que arribó asistió al menor que presentaba una herida cortante en la espalda y logró aprehender al agresor a cien metros del lugar. En su poder secuestraron una media tijera y un cuchillo de unos diez centímetros.

Mientras que el menor fue trasladado al hospital local, el agresor quedó alojado en el complejo penitenciario y este lunes deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.