Lo interceptaron por maniobras peligrosas en moto, atacó a los policías y terminó aprehendido
Un motociclista agredió a policías durante un operativo en Villa Gesell. Un efectivo sufrió lesiones leves y el conductor fue aprehendido.
Por Redacción 0223
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Un hombre fue aprehendido en Villa Gesell luego de agredir a efectivos policiales que intentaban identificarlo mientras circulaba en motocicleta realizando maniobras peligrosas. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los uniformados sufrió lesiones de carácter leve.
El procedimiento ocurrió en la intersección de las calles Buenos Aires y Boulevard. Según la información policial, los efectivos detectaron al motociclista mientras realizaba maniobras peligrosas y decidieron interceptarlo para identificarlo.
Sin embargo, ante la intervención policial, el conductor reaccionó de manera agresiva y comenzó a atacar a los uniformados. La situación derivó en un forcejeo durante el cual uno de los efectivos resultó lesionado.
Tras el episodio, el hombre fue aprehendido por resistencia a la autoridad.
Además, la motocicleta fue secuestrada por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia.
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