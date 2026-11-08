Investigaban un robo y hallaron una moto con pedido de búsqueda por otro hecho

Una investigación por un robo cometido en una vivienda de Mar Azul derivó en una serie de allanamientos en Villa Gesell, donde la policía secuestró un inhibidor de señales, equipos de comunicación, un dispositivo DVR y distintos elementos de interés para la causa. Además, en uno de los inmuebles encontraron una motocicleta con pedido de secuestro activo por otro hecho delictivo ocurrido en la ciudad.

El robo que dio origen a la investigación sucedió el 30 de octubre en una propiedad ubicada sobre la calle Copacabana, entre las calles 38 y 39 de Mar Azul. De acuerdo con la denuncia, los autores ingresaron después de violentar una puerta trasera y sustrajeron dinero en efectivo y otros elementos personales.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, el análisis de imágenes y distintas tareas investigativas, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Villa Gesell reunió información que permitió solicitar órdenes de allanamiento. Entre las personas sindicadas en la investigación figura una oriunda de Mar del Plata.

Uno de los imputados en Villa Gesell tras la aprehensión de la policía bonaerense.

Los procedimientos se concretaron en un inmueble de Paseo 116, entre las avenidas 30 y 30 bis, donde funcionan tres viviendas. Participaron efectivos de la SDDI, la Jefatura Policial Comunal, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Pinamar y Caballería Villa Gesell.

Uno de los aprehendidos posteriormente puesto en libertad en Villa Gesell.

Un inhibidor de señales y una moto robada

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron un inhibidor de señales con diez puertos para antenas, equipos de comunicación tipo handy, un dispositivo DVR, un teléfono celular, perfumes y un automóvil Renault Mégane Rural.

El auto incautado en Villa Gesell tras los allanamientos.

Además, en otra de las viviendas encontraron una motocicleta Kayo TT 140 que registraba un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido el 1.º de noviembre en Villa Gesell.

Este último hallazgo corresponde a una investigación diferente de la iniciada por el robo en Mar Azul, aunque se produjo durante los mismos procedimientos policiales.

Dos personas aprehendidas y posteriormente liberadas

Como resultado de los operativos fueron aprehendidas dos personas. Sin embargo, tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, se dispuso notificarlas de la formación de las causas por los delitos de robo y, en uno de los casos, también encubrimiento.

Posteriormente, ambas recuperaron la libertad por decisión de la Fiscalía, en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

La investigación continúa con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6, a cargo del juez David Leopoldo Mancinelli.