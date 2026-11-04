Susto en ruta 11: despistó y chocó contra un cartel con un Alfa Romeo

Susto en la ruta 11: despistó y chocó contra un cartel con un Alfa Romeo.

Este miércoles por la mañana un auto protagonizó un despiste en la ruta 11, en jurisdicción del partido de Villa Gesell, y el hecho quedó registrado por otro vehículo que conducía en sentido contrario.

Las imágenes retratan el momento exacto en el que el rodado se sale de la cinta asfáltica, cruza un carril e impacto contra un cartel de la carretera.

Según pudo saber 0223, el accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la altura del kilómetro 431 de ruta 11, en la zona de Villa Gesell.

Cuando el automóvil de la marca italiana Alfa Romeo, despistó del sentido en el que circulaba, atravesó la ruta y chocó contra un cartel de señalización, quedando varado sobre la banquina. El siniestro aconteció en momentos en que llovía en la ruta.

El momento quedó registrado por otro automovilista que se encontraba circulando de frente al auto rojo. En las imágenes se puede ver como el Stelvio Veloce, conducido por un hombre de 66 años, pierde el control, realiza un giro y luego termina estrellando contra el cartel.

Por el hecho, personal de Bomberos Voluntarios de Mar Azul para asistir por el siniestro, pese a la complejidad del suceso no se encontraron personas heridas.