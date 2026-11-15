Ocuparon una casa de veraneo y cuatro mujeres quedaron involucradas en una causa por usurpación

Una de las cuatro mujeres imputadas en Villa Gesell oriundas de La Plata.

Un operativo policial permitió que el dueño de una vivienda destinada al veraneo en Villa Gesell recuperara el inmueble, luego de que denunciara que otras personas lo habían ocupado. Por el episodio, cuatro mujeres adultas quedaron notificadas de la apertura de una causa judicial por presunta usurpación.

La situación se originó en una propiedad situada en inmediaciones de Alameda 201 y calle 307, a partir del aviso realizado por su propietario ante la sospecha de que el lugar estaba siendo ocupado.

Al arribar, los efectivos comprobaron que la casa permanecía cerrada, aunque observaron prendas de vestir en el sector exterior. En paralelo a las actuaciones para formalizar la denuncia, se estableció una custodia policial con el objetivo de preservar el inmueble.

Una de las mujeres llegadas desde La Plata y ocuparon una vivienda de veraneo en Villa Gesell.

Una de las mujeres afirmó desempeñarse como cuidadora de la propiedad

Posteriormente, llegaron al lugar cuatro mujeres mayores de edad procedentes de La Plata, quienes estaban acompañadas por una menor. Una de ellas aseguró desempeñarse como cuidadora de la propiedad. Los policías las identificaron y, conforme a las instrucciones impartidas por la Justicia, les prohibieron el ingreso a la vivienda.

Con la denuncia ya formalizada, el propietario volvió a presentarse en el domicilio y pudo recuperar la posesión de su casa. Las pertenencias y prendas que permanecían en el interior fueron retiradas y entregadas a las mujeres en la dependencia policial, mediante el procedimiento correspondiente.

Una de las mujeres dijo estar a cargo de la vivienda ocupada en Villa Gesell.

Finalmente, el fiscal interviniente, Dr. García, dispuso que las cuatro mujeres fueran notificadas de la formación de una causa por presunta usurpación.

Mientras el propietario recuperó su vivienda de veraneo, la investigación judicial continuará para determinar las circunstancias del episodio.