Polémica por un evento astronómico en Faro Querandí: vecinos se oponen y el municipio niega su autorización

La realización de un festival astronómico en la reserva natural Faro Querandí de Villa Gesell quedó envuelta en una controversia por su posible impacto ambiental y la falta de autorización municipal. Se trata de “Multiverso 360° – Eclipse Anular de Sol”, también promocionado como “Viaje a las estrellas”, un encuentro previsto para el 5 y 6 de febrero de 2027 que contempla actividades recreativas, musicales y de observación astronómica.

La municipalidad de Villa Gesell salió a aclarar que el evento no cuenta con autorización para desarrollarse dentro del área natural protegida. Según informó el Ejecutivo, la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección de Comercio constataron que no existe ningún acto administrativo que habilite su realización en ese sector del distrito.

La advertencia oficial se conoció después de que vecinos de la zona impulsaran un petitorio para impedir la instalación del espectáculo en la reserva, al considerar que la convocatoria y la infraestructura anunciadas podrían resultar incompatibles con la conservación de ese ecosistema.

Qué propone el evento Multiverso 360°

De acuerdo con la presentación difundida por sus organizadores, la experiencia comenzará a las 17.30 del viernes 5 de febrero y se extenderá hasta las 15 del sábado 6, cuando está previsto el eclipse anular de Sol.

La propuesta combina observación astronómica, divulgación científica, música, experiencias artísticas y actividades vinculadas con el bienestar. También contempla sectores de acampe, espacios para motorhomes, estacionamiento controlado, sanitarios, fogoneros, puestos gastronómicos, carpas de descanso y servicios de seguridad y emergencia.

Entre las actividades promocionadas aparecen experiencias de observación del cielo, propuestas de yoga y meditación, espectáculos musicales y sesiones de DJ con auriculares, una modalidad que busca reducir la contaminación sonora.

La comercialización de entradas también forma parte de la propuesta. En la plataforma oficial se publicaron distintas alternativas, desde el acceso general sin traslado hasta paquetes especiales para quienes viajen desde otras ciudades y opciones diferenciales para motorhomes. Los valores exhibidos van desde los 220.500 pesos hasta los 4,4 millones de pesos, correspondientes a distintas modalidades de acceso y servicios.

La organización promociona el encuentro como una experiencia para disfrutar del fenómeno astronómico en un entorno natural de la costa atlántica. Sin embargo, la elección de Faro Querandí como escenario es precisamente uno de los principales puntos de conflicto.

Los opositores al evento estiman que podría convocar a 2.000 personas simultáneamente en la reserva.

El petitorio de los vecinos contra el festival

La controversia había tomado estado público antes del comunicado municipal. El 20 de octubre, vecinos de la zona difundieron un petitorio dirigido al intendente y a las áreas competentes para expresar su rechazo a la realización del evento dentro de la reserva.

En la presentación cuestionaron la dimensión de la convocatoria, que estimaron en hasta 2.000 personas simultáneamente, y advirtieron sobre los efectos que podría generar la instalación de infraestructura en un ambiente natural de especial fragilidad.

Entre los aspectos objetados mencionaron el ingreso de vehículos todoterreno, las zonas de acampe, los generadores eléctricos, las pantallas, los food trucks y los fogoneros, además de otras actividades previstas para el encuentro.

Los vecinos también cuestionaron la utilización de una imagen asociada a la sustentabilidad para promocionar una propuesta que, según su planteo, contempla instalaciones y actividades que podrían entrar en contradicción con los objetivos de conservación del área protegida.

En ese sentido, solicitaron al Ejecutivo municipal información documentada sobre posibles autorizaciones o auspicios institucionales y reclamaron que se impida la realización del espectáculo en Faro Querandí, con la posibilidad de trasladarlo a otro espacio que resulte ambientalmente apto.

El planteo vecinal también incluyó advertencias sobre eventuales presentaciones judiciales si no se adoptan medidas para evitar el desarrollo del festival en la reserva.

El masivo y comercial evento se contradice con los objetivos de conservación del área protegida.

La postura del municipio y la protección de Faro Querandí

Frente a la polémica, el gobierno municipal remarcó que la Reserva Natural Faro Querandí está alcanzada por un régimen especial de protección ambiental y de usos regulados por las ordenanzas 1487/96, 1884/02 y 1994/04.

Por ese motivo, cualquier actividad organizada dentro de sus límites requiere una evaluación previa de compatibilidad ambiental, el cumplimiento del Plan de Manejo y la obtención de las autorizaciones legales correspondientes.

La comuna también aclaró que la publicidad comercial, la utilización de imágenes o signos identificatorios de Villa Gesell y la venta de entradas no representan una autorización ni un aval institucional.

Mientras no exista un acto administrativo expreso y válido, tampoco está habilitada la instalación de infraestructura ni la realización de las actividades previstas para el espectáculo dentro de la reserva.

Por último, la municipalidad recomendó a quienes tengan interés en participar o adquirir entradas que consulten los canales oficiales antes de concretar cualquier operación comercial.

De esta manera, la propuesta de realizar un festival de dos días para observar el eclipse anular de febrero de 2027 quedó atravesada por dos cuestiones centrales: la falta de autorización municipal y los cuestionamientos de vecinos por las posibles consecuencias ambientales de una convocatoria masiva en Faro Querandí.