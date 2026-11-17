. Moira Labattaglia y Marcelo Arévalo se presentarán en el escenario mayor Próspero Molina el 6 de enero

La danza folklórica de Mar del Plata vuelve a ocupar un lugar destacado en el escenario nacional. Moira Labattaglia y Marcelo Arévalo, integrantes de la pareja Labattaglia–Arévalo, se consagraron ganadores del Pre Cosquín, sede Alberti, realizado el 14 y 15 de Noviembre, en el rubro Pareja de Baile Tradicional, alcanzando así la clasificación para participar el próximo 6 de enero en el certamen que se desarrolla en



Cosquín, Córdoba.

Este nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria construida a través de años de trabajo, formación, investigación y profundo compromiso con la danza folklórica argentina.

La pareja ya había obtenido importantes resultados en el circuito nacional, entre ellos el triunfo en el Pre Cosquín, sede Mar Chiquita, y otros reconocimientos en distintos certámenes de danza del país. Estos logros reflejan una búsqueda artística sostenida, en la que el respeto por la tradición se combina con una mirada interpretativa de la danza.

Su propuesta no se limita a la ejecución de pasos y figuras: busca transmitir emociones, contar historias y poner en movimiento la identidad del pueblo. Una manera de entender el baile folklórico como una expresión artística capaz de comunicar y conmover.

Para Moira y Marcelo, este nuevo triunfo representa "una enorme alegría y también una responsabilidad: llevar el nombre de Mar del Plata a uno de los escenarios más importantes del folklore argentino", indicaron.

Con este resultado, la pareja inicia una nueva etapa de preparación y expectativas, con la ilusión de representar a nuestra ciudad en Cosquín el próximo 6 de enero.