Se viene la Noche de las Heladerías: dónde conseguir el 2x1 en Mar del Plata

Mar del Plata se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una propuesta que se desarrollará este miércoles 18 de noviembre en distintos puntos del país y que tendrá una importante participación local: serán 12 las heladerías de la ciudad que se sumarán a la jornada.

La actividad comenzará a las 19 y se extenderá hasta el horario de cierre de cada establecimiento. Durante ese período, los vecinos y turistas podrán aprovechar una promoción especial de 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) y reunirá a más de 500 locales de todo el país. En esta oportunidad, uno de los principales atractivos será la presentación de un sabor creado especialmente para el evento: Maní Split.

La nueva variedad combina crema de maní tostado, dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal. Su lanzamiento se enmarca en la campaña "El sabor de lo nuestro", que busca poner en valor los ingredientes nacionales y la identidad de la elaboración artesanal argentina.

Las 12 heladerías que participan en Mar del Plata

En la ciudad, los establecimientos adheridos a la propuesta son:

1. Del Virrey

2. Helados Kelly

3. Helados Polar

4. Helados L'Sucre

5. Heladería Frio's

6. Helados Kiwi

7. Helados Capurro

8. Helados Eduardiko

9. Helados AVGVSTVS

10. Puerto Helado

11. Ricolatto Helados

12. Heladería Camfrey

De esta manera, distintos barrios y sectores de Mar del Plata podrán sumarse a una noche dedicada a uno de los productos más representativos de la gastronomía argentina.

Una semana para celebrar el helado artesanal

La Noche de las Heladerías forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de noviembre.

La celebración busca destacar la tradición heladera, la calidad de las materias primas y el trabajo de los fabricantes artesanales de todo el país.

Con promociones especiales y nuevos sabores, Mar del Plata volverá a ser parte de una propuesta que invita a disfrutar del helado artesanal y acompañar a los comercios locales.